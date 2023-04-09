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В Ярославской области будут развивать лесообрабатывающую промышленность - РИА Новости, 09.04.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
13:02 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/lesoobrabotka-1864062941.html
В Ярославской области будут развивать лесообрабатывающую промышленность
В Ярославской области будут развивать лесообрабатывающую промышленность - РИА Новости, 09.04.2023
В Ярославской области будут развивать лесообрабатывающую промышленность
Правительство Ярославской области намерено стимулировать развитие лесообрабатывающей промышленности в регионе, заявил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T13:02
2023-04-09T13:02
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Правительство Ярославской области намерено стимулировать развитие лесообрабатывающей промышленности в регионе, заявил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства региона, губернатор совершил рабочую поездку в Любимский район. "Все, кто работает в сфере лесозаготовки, должны понимать, что мы заинтересованы в том, чтобы в регионе развивалась обрабатывающая промышленность, создавались новые рабочие места. Это касается и Любимского, и Первомайского, и Пошехонского районов, и ряда других, которые в настоящее время, на мой взгляд, подвергаются варварскому разграблению", - цитирует Евраева пресс-служба. По его словам, необходимо делать лесопереработку на местах. Всем предпринимателям, которые готовы работать цивилизованно в этой сфере в Ярославской области, правительство региона намерено помогать, подчеркнул губернатор. Евраев также отметил, что в регионе продолжится работа по развертыванию системы весогабаритного контроля для защиты дорог, в том числе от воздействия лесовозов. В 2023 году появится еще девять новых пунктов. Кроме того, будет уделено большое внимание не только незаконным рубкам и несанкционированным свалкам, но и лесовосстановлению и охране зеленых насаждений. Как отметил губернатор, на сегодняшний день в Ярославской области действует более 350 договоров аренды лесных участков. В 2022 году в регионе при контроле правительства области было заготовлено порядка 1,2 миллиона кубометров древесины хвойных и мягколиственных пород. Помимо своевременного внесения арендной платы, лесопользователи согласно законодательству обязаны проводить работы по лесовосстановлению, уходу за культурами, а также по противопожарному обустройству своих участков. За соблюдением этих требований строго следят структуры правительства области, отмечают в пресс-службе.
https://ria.ru/20230408/dorogi-1863998909.html
https://ria.ru/20230405/byudzhet-1863275876.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев

В Ярославской области будут развивать лесообрабатывающую промышленность

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗаготовка леса
Заготовка леса - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Правительство Ярославской области намерено стимулировать развитие лесообрабатывающей промышленности в регионе, заявил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы правительства региона, губернатор совершил рабочую поездку в Любимский район.
"Все, кто работает в сфере лесозаготовки, должны понимать, что мы заинтересованы в том, чтобы в регионе развивалась обрабатывающая промышленность, создавались новые рабочие места. Это касается и Любимского, и Первомайского, и Пошехонского районов, и ряда других, которые в настоящее время, на мой взгляд, подвергаются варварскому разграблению", - цитирует Евраева пресс-служба.
По его словам, необходимо делать лесопереработку на местах. Всем предпринимателям, которые готовы работать цивилизованно в этой сфере в Ярославской области, правительство региона намерено помогать, подчеркнул губернатор.
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Евраев также отметил, что в регионе продолжится работа по развертыванию системы весогабаритного контроля для защиты дорог, в том числе от воздействия лесовозов. В 2023 году появится еще девять новых пунктов. Кроме того, будет уделено большое внимание не только незаконным рубкам и несанкционированным свалкам, но и лесовосстановлению и охране зеленых насаждений.
Как отметил губернатор, на сегодняшний день в Ярославской области действует более 350 договоров аренды лесных участков. В 2022 году в регионе при контроле правительства области было заготовлено порядка 1,2 миллиона кубометров древесины хвойных и мягколиственных пород.
Помимо своевременного внесения арендной платы, лесопользователи согласно законодательству обязаны проводить работы по лесовосстановлению, уходу за культурами, а также по противопожарному обустройству своих участков. За соблюдением этих требований строго следят структуры правительства области, отмечают в пресс-службе.
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