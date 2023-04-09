https://ria.ru/20230409/lesoobrabotka-1864062941.html

В Ярославской области будут развивать лесообрабатывающую промышленность

В Ярославской области будут развивать лесообрабатывающую промышленность - РИА Новости, 09.04.2023

В Ярославской области будут развивать лесообрабатывающую промышленность

Правительство Ярославской области намерено стимулировать развитие лесообрабатывающей промышленности в регионе, заявил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T13:02

2023-04-09T13:02

2023-04-09T13:02

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Правительство Ярославской области намерено стимулировать развитие лесообрабатывающей промышленности в регионе, заявил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства региона, губернатор совершил рабочую поездку в Любимский район. "Все, кто работает в сфере лесозаготовки, должны понимать, что мы заинтересованы в том, чтобы в регионе развивалась обрабатывающая промышленность, создавались новые рабочие места. Это касается и Любимского, и Первомайского, и Пошехонского районов, и ряда других, которые в настоящее время, на мой взгляд, подвергаются варварскому разграблению", - цитирует Евраева пресс-служба. По его словам, необходимо делать лесопереработку на местах. Всем предпринимателям, которые готовы работать цивилизованно в этой сфере в Ярославской области, правительство региона намерено помогать, подчеркнул губернатор. Евраев также отметил, что в регионе продолжится работа по развертыванию системы весогабаритного контроля для защиты дорог, в том числе от воздействия лесовозов. В 2023 году появится еще девять новых пунктов. Кроме того, будет уделено большое внимание не только незаконным рубкам и несанкционированным свалкам, но и лесовосстановлению и охране зеленых насаждений. Как отметил губернатор, на сегодняшний день в Ярославской области действует более 350 договоров аренды лесных участков. В 2022 году в регионе при контроле правительства области было заготовлено порядка 1,2 миллиона кубометров древесины хвойных и мягколиственных пород. Помимо своевременного внесения арендной платы, лесопользователи согласно законодательству обязаны проводить работы по лесовосстановлению, уходу за культурами, а также по противопожарному обустройству своих участков. За соблюдением этих требований строго следят структуры правительства области, отмечают в пресс-службе.

https://ria.ru/20230408/dorogi-1863998909.html

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ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ярославская область, михаил евраев