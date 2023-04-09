https://ria.ru/20230409/kvartira-1864085955.html

Президенты России и Белоруссии общались в квартире Путина в Кремле

Президенты России и Белоруссии общались в квартире Путина в Кремле - РИА Новости, 09.04.2023

Президенты России и Белоруссии общались в квартире Путина в Кремле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял предложение своего российского коллеги Владимира Путина провести переговоры в его кремлёвской квартире, там они... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T17:22

2023-04-09T17:22

2023-04-09T17:22

политика

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863328040_0:259:2906:1894_1920x0_80_0_0_3f0af0cd42e812ef82f50cc1b146827f.jpg

МИНСК, 9 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял предложение своего российского коллеги Владимира Путина провести переговоры в его кремлёвской квартире, там они несколько часов обсуждали "самые закрытые темы", сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого". Лукашенко 5-6 апреля посетил с рабочим визитом Россию. В частности, президенты Белоруссии и России 5 апреля встретились в Кремле, а на следующий день приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. "Проведя переговоры и рабочий ужин в Кремле, лидеры несколько часов общались в той самой кремлевской квартире. Там обсуждались самые закрытые темы, разумеется", - говорится в сообщении. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" сказал, что Путин приглашал в свою квартиру в Кремле белорусского президента. До этого Путин рассказывал о своей квартире, куда приглашал лидера КНР Си Цзиньпина, они общались, "сидя у камина и попивая чай".

https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко