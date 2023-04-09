Президенты России и Белоруссии общались в квартире Путина в Кремле
"Пул первого": Путин и Лукашенко обсуждали самые закрытые темы в кремлевской квартире
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
МИНСК, 9 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял предложение своего российского коллеги Владимира Путина провести переговоры в его кремлёвской квартире, там они несколько часов обсуждали "самые закрытые темы", сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого".
Лукашенко 5-6 апреля посетил с рабочим визитом Россию. В частности, президенты Белоруссии и России 5 апреля встретились в Кремле, а на следующий день приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
"Проведя переговоры и рабочий ужин в Кремле, лидеры несколько часов общались в той самой кремлевской квартире. Там обсуждались самые закрытые темы, разумеется", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" сказал, что Путин приглашал в свою квартиру в Кремле белорусского президента.
До этого Путин рассказывал о своей квартире, куда приглашал лидера КНР Си Цзиньпина, они общались, "сидя у камина и попивая чай".