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Президенты России и Белоруссии общались в квартире Путина в Кремле - РИА Новости, 09.04.2023
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17:22 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/kvartira-1864085955.html
Президенты России и Белоруссии общались в квартире Путина в Кремле
Президенты России и Белоруссии общались в квартире Путина в Кремле - РИА Новости, 09.04.2023
Президенты России и Белоруссии общались в квартире Путина в Кремле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял предложение своего российского коллеги Владимира Путина провести переговоры в его кремлёвской квартире, там они... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T17:22
2023-04-09T17:22
политика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 9 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял предложение своего российского коллеги Владимира Путина провести переговоры в его кремлёвской квартире, там они несколько часов обсуждали "самые закрытые темы", сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого". Лукашенко 5-6 апреля посетил с рабочим визитом Россию. В частности, президенты Белоруссии и России 5 апреля встретились в Кремле, а на следующий день приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. "Проведя переговоры и рабочий ужин в Кремле, лидеры несколько часов общались в той самой кремлевской квартире. Там обсуждались самые закрытые темы, разумеется", - говорится в сообщении. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" сказал, что Путин приглашал в свою квартиру в Кремле белорусского президента. До этого Путин рассказывал о своей квартире, куда приглашал лидера КНР Си Цзиньпина, они общались, "сидя у камина и попивая чай".
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политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Политика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Президенты России и Белоруссии общались в квартире Путина в Кремле

"Пул первого": Путин и Лукашенко обсуждали самые закрытые темы в кремлевской квартире

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял предложение своего российского коллеги Владимира Путина провести переговоры в его кремлёвской квартире, там они несколько часов обсуждали "самые закрытые темы", сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого".
Лукашенко 5-6 апреля посетил с рабочим визитом Россию. В частности, президенты Белоруссии и России 5 апреля встретились в Кремле, а на следующий день приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
"Проведя переговоры и рабочий ужин в Кремле, лидеры несколько часов общались в той самой кремлевской квартире. Там обсуждались самые закрытые темы, разумеется", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" сказал, что Путин приглашал в свою квартиру в Кремле белорусского президента.
До этого Путин рассказывал о своей квартире, куда приглашал лидера КНР Си Цзиньпина, они общались, "сидя у камина и попивая чай".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
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