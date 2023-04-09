https://ria.ru/20230409/kladbische-1864074880.html

В Антарктиде могут отреставрировать еще одно кладбище полярников

В Антарктиде могут отреставрировать еще одно кладбище полярников - РИА Новости, 09.04.2023

В Антарктиде могут отреставрировать еще одно кладбище полярников

В Антарктиде может начаться реставрация ещё одного кладбища полярников, расположенного у станции "Молодежная", сообщила журналистам автор и руководитель проекта РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T14:52

2023-04-09T14:52

2023-04-09T14:52

антарктида

россия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 апр - РИА Новости. В Антарктиде может начаться реставрация ещё одного кладбища полярников, расположенного у станции "Молодежная", сообщила журналистам автор и руководитель проекта Ольга Стефанова. Несколько лет назад она уже осуществила большой и сложный проект по реставрации самого труднодоступного в мире кладбища на антарктическом острове Буромского, где были захоронены десятки советских полярников, а также тела исследователей из других стран. По словам Стефановой, кладбище, когда она увидела его в 2013 году, было в плачевном состоянии. Дело в том, что в Антарктиде нет земли. Поэтому захоронения делались на скалистом острове. Там закрепляли металлические саркофаги. "Естественно, за столько лет там все проржавело", - сказала Стефанова. Реконструкция кладбища на острове Буромского была начата в 2017 году, к ней готовились несколько лет. Материалы и новые саркофаги везли из России. Теперь Стефанова хочет провести реконструкцию ещё одного кладбища - у станции "Молодежная". Там применялась та же система захоронения, как и на острове Буромского. "Хочется все привести в порядок. Здесь процесс реставрации будет происходить более безопасно, чем на острове Буромского. Поскольку остров есть остров. Там была трудная логистика, мы каждый раз летали на вертолете, зависели от погоды. А на "Молодежной" кладбище в пешей доступности от станции", - сказала Стефанова. Кроме того, как и в случае с островом Буромского, Ольга планирует собрать все возможные данные о захороненных у станции "Молодежная" полярниках, найти их родственников. В настоящее время идёт процесс согласования проекта. По словам Стефановой, всего за время советских и российских экспедиций в Антарктиде погиб 81 человек. Тела 11 из них были вывезены на родину, 70 остались на ледяном материке навсегда. Первая советская антарктическая экспедиция высадилась на берег Антарктиды в январе 1965 года. Тогда же было начато строительство первой базы. С тех пор отечественные станции не прекращали работу.

https://ria.ru/20230312/antarktida-1857335866.html

https://ria.ru/20230305/antarktida-1855995167.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

антарктида, россия