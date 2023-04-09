https://ria.ru/20230409/katolicheskaya_paskha-1863727882.html

Католическая Пасха

Католическая Пасха - РИА Новости, 09.04.2023

Католическая Пасха

Католическая Пасха или Воскресение Христово – древнейший и главный христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. Это переходящий... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T02:12

2023-04-09T02:12

2023-04-09T02:12

справки

католическая пасха

в мире

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Католическая Пасха или Воскресение Христово – древнейший и главный христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. Это переходящий праздник – его дата в каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю. В 2023 году католическая Пасха выпадает на 9 апреля.Слово "Пасха" происходит от еврейского "песах" и дословно переводится как "прохождение мимо", "избавление". Песах у иудеев посвящен Исходу израильтян из Египта и освобождению их от рабства. Эти события описаны в Ветхом Завете.Последние евангельские события – предательство Иуды, арест Христа, Страсти Христовы и распятие – происходили накануне иудейской Пасхи. Воскресение Иисуса Христа случилось на следующий день.В память об этом событии в новозаветной церкви и празднуется Пасха. После Пятидесятницы (Дня сошествия Святого Духа на апостолов) христиане начали совершать первые литургии, по форме схожие с иудейской Пасхой, а также установленное Иисусом Христом таинство евхаристии. Литургии совершались как Тайная Вечеря – Пасха страданий, связанная с Крестной смертью и воскресением Иисуса Христа.Первоначально смерть и воскресение Христа отмечались еженедельно: пятница была днем поста и скорби в воспоминание его страданий, а воскресенье – днем радости.В малоазийских церквях, особенно евреями-христианами, в I веке праздник ежегодно отмечался вместе с иудейской Пасхой – 14 дня весеннего месяца нисана, так как и иудеи и христиане ожидали в этот день пришествие Мессии. Некоторые церкви переносили празднование на первое воскресенье после иудейской Пасхи, потому как Иисус был казнен в день Пасхи и воскрес согласно Евангелиям в день после субботы.Во II веке праздник уже отмечался ежегодно во всех церквях. Из сочинений христианских писателей следует, что сначала особым постом отмечались страдания и смерть Христа как "Пасха крестная", которая совпадала с иудейской Пасхой, а пост продолжался до воскресной ночи. После нее отмечалось Воскресение Христово как Пасха радости или "Пасха воскресная".В 325 году Первый Вселенский собор епископов в Никее запретил совершать Пасху "прежде весеннего равноденствия вместе с иудеями".В IV веке крестная Пасха и воскресная уже были соединены как на Западе, так и на Востоке. В V веке название Пасха стало общепринятым для обозначения собственно праздника Воскресения Христова.В VIII веке Рим принял восточную Пасхалию. В 1583 году в римско-католической церкви папа Григорий XIII ввел новую Пасхалию, названную григорианской.Вследствие этого изменился и весь календарь. В настоящее время дата католической Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей. Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Весеннее полнолуние – это первое полнолуние, наступившее после дня весеннего равноденствия.Католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день, опережая православную Пасху иногда более чем на месяц.На Пасху совершают особо торжественное богослужение. В первые века христианства оно формировалось как крещальное. Большинство оглашенных (людей, готовящихся принять крещение) после подготовительного поста крестились в этот особый день.С древних времен сложилась традиция совершать Пасхальное богослужение ночью.Кульминацией празднования является богослужение Навечерия Пасхи, которое состоит из четырех частей: Литургии света, Литургии слова, Литургии крещения и Евхаристической Литургии. Особое значение имеет Литургия света (lucernarium), включающая благословение огня.На прихрамовой территории разжигают большой костер, от которого перед началом службы возжигают Пасхал – особую пасхальную свечу. Огонь от нее раздают всем верующим. Затем процессия торжественно несет Пасхал в темную церковь, помещает в специальный подсвечник, священник произносит древний хвалебный гимн Exsultet ("Да ликуют"). Так литургия символизирует движение от тьмы к свету.Пасхал зажигают на всех богослужениях Пасхальной недели. Навечерие Пасхи заканчивается возгласом "Христос воскрес!" и призывом к верующим принять участие в "Резурекцийной процессии" ("Процессии Воскресения" от лат. resurrectio – "воскресение"), которая совершается по окончании Мессы Навечерия ночью или утром Пасхального воскресенья перед Мессой. Участники шествия, несущие крест, украшенный красной столой (элемент облачения католического клирика, символ победы), и фигуру Воскресшего Иисуса, трижды обходят церковь со Святыми Дарами, подчеркивая вечность и совершенство новой жизни, дарованной Христом.После пасхальной мессы с балкона Собора Святого Петра в Ватикане Папа Римский объявляет благую весть о воскресении Христа перед тысячами собравшихся верующих. Понтифик обращается к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Оно произносится на многих языках, в том числе и на русском. В Великую субботу и после пасхальной службы в католических храмах освящают куличи, творожные пасхи, крашеные яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для разговения после Великого поста. В каждой стране есть свои пасхальные традиции. В Италии пекут "голубку", в Англии – пасхальные булочки hot cross buns, которые надрезают сверху крестом перед выпечкой. В пасхальное утро в Польше едят окрошку, которую поливают водой с уксусом – символ Крестных страданий Христа. В Португалии священники ходят по домам прихожан, разнося пасхальные благословения, а его угощают голубыми и розовыми драже, шоколадными яйцами, печеньем и портвейном. В Бельгии детей отправляют на поиски в сад, где они находят яйца под пасхальной курицей из шоколада.По всей Европе хозяйки укладывают в плетеные корзинки на молодую траву разноцветные яйца, игрушечных цыплят, шоколадных зайчиков. Эти корзинки всю Пасхальную неделю стоят на столике у дверей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, католическая пасха, в мире