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Нижегородская полиция заинтересовалась видео с избиением ребенка на улице

Нижегородская полиция заинтересовалась видео с избиением ребенка на улице - РИА Новости, 09.04.2023

Нижегородская полиция заинтересовалась видео с избиением ребенка на улице

Полиция в Нижнем Новгороде проводит проверку после появления видеозаписи, как женщина бьет чужого ребенка на улице, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T21:35

2023-04-09T21:35

2023-04-09T21:35

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде проводит проверку после появления видеозаписи, как женщина бьет чужого ребенка на улице, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД. Ранее местный Telegram-канал "Нижний Новгород без цензуры" опубликовал видео, на котором женщина пинает мальчика, который, как сообщается, поссорился с ее сыном. Все это происходит на глазах у других детей, стоящих с самокатами. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, заявлений и сообщений по поводу конфликта на детской площадке на Московском шоссе в полицию не поступало. "Вместе с тем видео, размещенное в сети, изучается, информация зарегистрирована. Полицейские проводят проверку по установлению обстоятельств произошедшего", - заявили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20230408/khokkeisty-1863976264.html

нижний новгород

нижегородская область

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происшествия, нижний новгород, нижегородская область