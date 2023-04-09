https://ria.ru/20230409/izbienie-1864111873.html
Нижегородская полиция заинтересовалась видео с избиением ребенка на улице
Нижегородская полиция заинтересовалась видео с избиением ребенка на улице - РИА Новости, 09.04.2023
Нижегородская полиция заинтересовалась видео с избиением ребенка на улице
Полиция в Нижнем Новгороде проводит проверку после появления видеозаписи, как женщина бьет чужого ребенка на улице, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T21:35
2023-04-09T21:35
2023-04-09T21:35
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде проводит проверку после появления видеозаписи, как женщина бьет чужого ребенка на улице, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД. Ранее местный Telegram-канал "Нижний Новгород без цензуры" опубликовал видео, на котором женщина пинает мальчика, который, как сообщается, поссорился с ее сыном. Все это происходит на глазах у других детей, стоящих с самокатами. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, заявлений и сообщений по поводу конфликта на детской площадке на Московском шоссе в полицию не поступало. "Вместе с тем видео, размещенное в сети, изучается, информация зарегистрирована. Полицейские проводят проверку по установлению обстоятельств произошедшего", - заявили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20230408/khokkeisty-1863976264.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
Нижегородская полиция заинтересовалась видео с избиением ребенка на улице
Нижегородская полиция проведет проверку из-за видео избиения женщиной чужого ребенка