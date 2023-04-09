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Нижегородская полиция заинтересовалась видео с избиением ребенка на улице - РИА Новости, 09.04.2023
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21:35 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/izbienie-1864111873.html
Нижегородская полиция заинтересовалась видео с избиением ребенка на улице
Нижегородская полиция заинтересовалась видео с избиением ребенка на улице - РИА Новости, 09.04.2023
Нижегородская полиция заинтересовалась видео с избиением ребенка на улице
Полиция в Нижнем Новгороде проводит проверку после появления видеозаписи, как женщина бьет чужого ребенка на улице, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T21:35
2023-04-09T21:35
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде проводит проверку после появления видеозаписи, как женщина бьет чужого ребенка на улице, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД. Ранее местный Telegram-канал "Нижний Новгород без цензуры" опубликовал видео, на котором женщина пинает мальчика, который, как сообщается, поссорился с ее сыном. Все это происходит на глазах у других детей, стоящих с самокатами. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, заявлений и сообщений по поводу конфликта на детской площадке на Московском шоссе в полицию не поступало. "Вместе с тем видео, размещенное в сети, изучается, информация зарегистрирована. Полицейские проводят проверку по установлению обстоятельств произошедшего", - заявили в пресс-службе ведомства.
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
Нижегородская полиция заинтересовалась видео с избиением ребенка на улице

Нижегородская полиция проведет проверку из-за видео избиения женщиной чужого ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде проводит проверку после появления видеозаписи, как женщина бьет чужого ребенка на улице, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее местный Telegram-канал "Нижний Новгород без цензуры" опубликовал видео, на котором женщина пинает мальчика, который, как сообщается, поссорился с ее сыном. Все это происходит на глазах у других детей, стоящих с самокатами.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, заявлений и сообщений по поводу конфликта на детской площадке на Московском шоссе в полицию не поступало.
"Вместе с тем видео, размещенное в сети, изучается, информация зарегистрирована. Полицейские проводят проверку по установлению обстоятельств произошедшего", - заявили в пресс-службе ведомства.
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