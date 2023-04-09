https://ria.ru/20230409/dtp-1864103080.html

На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля

На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 09.04.2023

На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля

Четыре автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в районе дома 88 в Москве, движение в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) затруднено, сообщается в... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T20:29

2023-04-09T20:29

2023-04-09T20:29

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в районе дома 88 в Москве, движение в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На Ленинградском шоссе в районе дома 88 произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону ТТК затруднено", - говорится в сообщении. Информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20230409/metro-1864095517.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва