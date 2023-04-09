Рейтинг@Mail.ru
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 09.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/dtp-1864103080.html
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 09.04.2023
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля
Четыре автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в районе дома 88 в Москве, движение в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) затруднено, сообщается в... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T20:29
2023-04-09T20:29
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603792657_0:220:2137:1422_1920x0_80_0_0_1847963ec5c22e1baed77656d24c7079.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в районе дома 88 в Москве, движение в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На Ленинградском шоссе в районе дома 88 произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону ТТК затруднено", - говорится в сообщении. Информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20230409/metro-1864095517.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603792657_241:0:2137:1422_1920x0_80_0_0_20fce1cc984ab7abe77df087cf5cc6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля

На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля, движение затруднено

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДорожный знак "Внимание ДТП"
Дорожный знак Внимание ДТП - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Дорожный знак "Внимание ДТП". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в районе дома 88 в Москве, движение в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На Ленинградском шоссе в районе дома 88 произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону ТТК затруднено", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется.
Станция московского метро Электрозаводская - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
На синей ветке московского метро остановили движение
Вчера, 19:18
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала