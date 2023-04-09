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Макрон заявил об отсутствии европейской архитектуры безопасности - РИА Новости, 09.04.2023
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15:43 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/bezopasnost-1864079469.html
Макрон заявил об отсутствии европейской архитектуры безопасности
Макрон заявил об отсутствии европейской архитектуры безопасности - РИА Новости, 09.04.2023
Макрон заявил об отсутствии европейской архитектуры безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейской архитектуры безопасности, о которой говорил председатель КНР Си Цзиньпин, не может быть, пока на... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T15:43
2023-04-09T15:43
в мире
эммануэль макрон
си цзиньпин
урсула фон дер ляйен
европа
евросоюз
украина
владимир зеленский
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ПАРИЖ, 9 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейской архитектуры безопасности, о которой говорил председатель КНР Си Цзиньпин, не может быть, пока на территории Европы идут такие конфликты, как на Украине. Президент Франции побывал в Китае с государственным визитом на этой неделе вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров политиков. "Председатель (КНР) Си Цзиньпин говорил об архитектуре европейской безопасности. Но не может быть европейской архитектуры безопасности, пока в Европе есть захваченные страны или замороженные конфликты", - сказал Макрон изданию Echos. По его мнению, у Китая то же, что и у Франции, мнение о происходящем на Украине: сейчас "климат военный", еще не пришло время для переговоров. "Является ли Украина приоритетом для китайской дипломатии? Возможно, нет. Но этот диалог позволяет смягчить услышанные нами комментарии о некой самоуспокоенности со стороны Китая в отношении России", - добавил французский лидер. Макрон 5-8 апреля находился с визитом в Китае. Как отмечали в окружении президента в преддверии визита, Франция сочтет успехом, если председатель КНР после визита французского лидера в Китай призовет Владимира Зеленского принять участие в долгосрочном диалоге с Москвой. В Елисейском дворце отмечали, что "Китай является единственным государством в мире, которое в состоянии иметь немедленное и радикальное влияние на ход конфликта" на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230329/evropa-1861597373.html
https://ria.ru/20230401/ukraina-1862302178.html
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в мире, эммануэль макрон, си цзиньпин, урсула фон дер ляйен, европа, евросоюз, украина, владимир зеленский
В мире, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Евросоюз, Украина, Владимир Зеленский
Макрон заявил об отсутствии европейской архитектуры безопасности

Макрон заявил об отсутствии архитектуры безопасности Европы из-за конфликта на Украине

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейской архитектуры безопасности, о которой говорил председатель КНР Си Цзиньпин, не может быть, пока на территории Европы идут такие конфликты, как на Украине.
Президент Франции побывал в Китае с государственным визитом на этой неделе вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров политиков.
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"Председатель (КНР) Си Цзиньпин говорил об архитектуре европейской безопасности. Но не может быть европейской архитектуры безопасности, пока в Европе есть захваченные страны или замороженные конфликты", - сказал Макрон изданию Echos.
По его мнению, у Китая то же, что и у Франции, мнение о происходящем на Украине: сейчас "климат военный", еще не пришло время для переговоров. "Является ли Украина приоритетом для китайской дипломатии? Возможно, нет. Но этот диалог позволяет смягчить услышанные нами комментарии о некой самоуспокоенности со стороны Китая в отношении России", - добавил французский лидер.
Макрон 5-8 апреля находился с визитом в Китае. Как отмечали в окружении президента в преддверии визита, Франция сочтет успехом, если председатель КНР после визита французского лидера в Китай призовет Владимира Зеленского принять участие в долгосрочном диалоге с Москвой. В Елисейском дворце отмечали, что "Китай является единственным государством в мире, которое в состоянии иметь немедленное и радикальное влияние на ход конфликта" на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
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В миреЭммануэль МакронСи ЦзиньпинУрсула фон дер ЛяйенЕвропаЕвросоюзУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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