https://ria.ru/20230409/artemovsk-1864087925.html
В США рассказали, какие направления для удара открывает Артемовск
В США рассказали, какие направления для удара открывает Артемовск - РИА Новости, 09.04.2023
В США рассказали, какие направления для удара открывает Артемовск
Контроль над Артемовском позволит нанести удары в северном и западном направлении, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T17:44
2023-04-09T17:44
2023-04-09T17:52
политика
артемовск
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Контроль над Артемовском позволит нанести удары в северном и западном направлении, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.Макгрегор также отмечал, что группировке ВСУ внутри города придется сдаться в ближайшее время из-за отсутствия нормального снабжения.Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, в случае поражения в Артемовске мировое сообщество начнет подталкивать киевские власти к компромиссу с Россией.
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081298.html
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политика, артемовск, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, донбасс
Политика, Артемовск, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Донбасс
В США рассказали, какие направления для удара открывает Артемовск
Полковник Макгрегор: Артемовск открывает северное и западное направления для удара