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В США рассказали, какие направления для удара открывает Артемовск - РИА Новости, 09.04.2023
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17:44 09.04.2023 (обновлено: 17:52 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/artemovsk-1864087925.html
В США рассказали, какие направления для удара открывает Артемовск
В США рассказали, какие направления для удара открывает Артемовск - РИА Новости, 09.04.2023
В США рассказали, какие направления для удара открывает Артемовск
Контроль над Артемовском позволит нанести удары в северном и западном направлении, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T17:44
2023-04-09T17:52
политика
артемовск
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
донбасс
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Контроль над Артемовском позволит нанести удары в северном и западном направлении, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.Макгрегор также отмечал, что группировке ВСУ внутри города придется сдаться в ближайшее время из-за отсутствия нормального снабжения.Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, в случае поражения в Артемовске мировое сообщество начнет подталкивать киевские власти к компромиссу с Россией.
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артемовск
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политика, артемовск, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, донбасс
Политика, Артемовск, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Донбасс
В США рассказали, какие направления для удара открывает Артемовск

Полковник Макгрегор: Артемовск открывает северное и западное направления для удара

© AP Photo / LibkosДым в Артемовске
Дым в Артемовске - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Контроль над Артемовском позволит нанести удары в северном и западном направлении, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«
"Как только земля подсохнет, Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) станет ключевой точкой, из которой россияне смогут наступать в северном и западном направлении. <…> Город стал новым центром притяжения в этом смысле", — сказал офицер.
Макгрегор также отмечал, что группировке ВСУ внутри города придется сдаться в ближайшее время из-за отсутствия нормального снабжения.
Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, в случае поражения в Артемовске мировое сообщество начнет подталкивать киевские власти к компромиссу с Россией.
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ПолитикаАртемовскУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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