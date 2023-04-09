https://ria.ru/20230409/artemovsk-1864087925.html

В США рассказали, какие направления для удара открывает Артемовск

В США рассказали, какие направления для удара открывает Артемовск - РИА Новости, 09.04.2023

В США рассказали, какие направления для удара открывает Артемовск

Контроль над Артемовском позволит нанести удары в северном и западном направлении, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T17:44

2023-04-09T17:44

2023-04-09T17:52

политика

артемовск

украина

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

донбасс

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Контроль над Артемовском позволит нанести удары в северном и западном направлении, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.Макгрегор также отмечал, что группировке ВСУ внутри города придется сдаться в ближайшее время из-за отсутствия нормального снабжения.Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, в случае поражения в Артемовске мировое сообщество начнет подталкивать киевские власти к компромиссу с Россией.

https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081298.html

артемовск

украина

россия

донбасс

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политика, артемовск, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, донбасс