https://ria.ru/20230409/artemovsk-1864049562.html

NYT: Киев бросил под Артемовск войска, которые готовил для контрнаступления

NYT: Киев бросил под Артемовск войска, которые готовил для контрнаступления - РИА Новости, 09.04.2023

NYT: Киев бросил под Артемовск войска, которые готовил для контрнаступления

ВСУ пришлось перебросить под Артемовск элитные подразделения, на которые рассчитывали при контрнаступлении, пишет газета The New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T10:47

2023-04-09T10:47

2023-04-09T16:41

в мире

артемовск

украина

киев

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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. ВСУ пришлось перебросить под Артемовск элитные подразделения, на которые рассчитывали при контрнаступлении, пишет газета The New York Times со ссылкой на утекшие в Cеть секретные документы США по Украине. Газета отметила, что в итоге Киев направил в Артемовск подкрепление. "В бой вступили различные элитные подразделения. <...> Это привело к стратегическим издержкам для Украины, которая стремилась сохранить своих наиболее подготовленных и оснащенных военнослужащих для контрнаступления, ожидаемого в ближайшие недели или месяцы", — отметило издание. Накануне сообщалось, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в Сеть. Утверждалось, в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. В пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что "Группа Вагнера" продвигается от центра Артемовска в ДНР к западным кварталам города. По словам бойцов, украинские части при отступлении подорвали здание горадминистрации и часть других строений в центре. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230407/kontrnastuplenie-1863884335.html

https://ria.ru/20230329/ukraina-1861471909.html

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, артемовск, украина, киев