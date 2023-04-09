https://ria.ru/20230409/arenda-1864116747.html

В Почаевской лавре нашли нарушения в законе о расторжении аренды монастыря

В Почаевской лавре нашли нарушения в законе о расторжении аренды монастыря - РИА Новости, 09.04.2023

В Почаевской лавре нашли нарушения в законе о расторжении аренды монастыря

Адвокат Почаевской лавры обнаружил нарушения в законопроекте Верховной рады по расторжению договора с монастырем и направил адвокатский запрос на имя... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T22:41

2023-04-09T22:41

2023-04-09T22:42

верховная рада украины

ситуация вокруг упц

украина

в мире

руслан стефанчук

религия

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Адвокат Почаевской лавры обнаружил нарушения в законопроекте Верховной рады по расторжению договора с монастырем и направил адвокатский запрос на имя председателя парламента Украины Руслана Стефанчука, сообщает сайт канонической Украинской Православной церковью (УПЦ). "Предварительное рассмотрение проекта осуществлено Комитетом Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике Украины (председатель – Потураев М.Р.) за 2 рабочих дня без учета выводов других комитетов, определенных ответственными за его рассмотрение, без оценки соответствия положению права Европейского Союза относительно выполнения международно-правовых обязательств Украины. Такие действия Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политики Украины являются нарушением ст. 93 Регламента и свидетельствует о пристрастном отношении к решению вопроса, определенного в проекте Постановления. Правительство, которое перед Европейским Союзом декларирует соблюдение обязанностей согласно Уставу Совета Европы, не может откровенно нарушать Конституцию и собственный Регламент", – говорится в сообщении. Украинские депутаты ранее зарегистрировали законопроект о расторжении договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры с УПЦ. Инициаторами документа выступили более 30 депутатов от разных фракций и групп - в частности, от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности" и группы "За будущее". Успенская Почаевская лавра является крупнейшим православным храмовым комплексом и монастырем на западе Украины и вторым на территории Украины после Киево-Печерской лавры, расположена в городе Почаев Тернопольской области на западе страны. До 23 ноября 2018 года относилась к Тернопольской и Кременецкой епархии УПЦ, но министерство юстиции отменило свое решение 2003 года о передаче комплекса и вернуло его в распоряжение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.

https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081981.html

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верховная рада украины, ситуация вокруг упц, украина, в мире, руслан стефанчук