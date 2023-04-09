В Почаевской лавре нашли нарушения в законе о расторжении аренды монастыря
В Почаевской лавре обратились в Верховную раду из-за закона о расторжении аренды монастыря
Почаевская Успенская лавра, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Адвокат Почаевской лавры обнаружил нарушения в законопроекте Верховной рады по расторжению договора с монастырем и направил адвокатский запрос на имя председателя парламента Украины Руслана Стефанчука, сообщает сайт канонической Украинской Православной церковью (УПЦ).
"Предварительное рассмотрение проекта осуществлено Комитетом Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике Украины (председатель – Потураев М.Р.) за 2 рабочих дня без учета выводов других комитетов, определенных ответственными за его рассмотрение, без оценки соответствия положению права Европейского Союза относительно выполнения международно-правовых обязательств Украины. Такие действия Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политики Украины являются нарушением ст. 93 Регламента и свидетельствует о пристрастном отношении к решению вопроса, определенного в проекте Постановления. Правительство, которое перед Европейским Союзом декларирует соблюдение обязанностей согласно Уставу Совета Европы, не может откровенно нарушать Конституцию и собственный Регламент", – говорится в сообщении.
Украинские депутаты ранее зарегистрировали законопроект о расторжении договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры с УПЦ. Инициаторами документа выступили более 30 депутатов от разных фракций и групп - в частности, от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности" и группы "За будущее".
Успенская Почаевская лавра является крупнейшим православным храмовым комплексом и монастырем на западе Украины и вторым на территории Украины после Киево-Печерской лавры, расположена в городе Почаев Тернопольской области на западе страны. До 23 ноября 2018 года относилась к Тернопольской и Кременецкой епархии УПЦ, но министерство юстиции отменило свое решение 2003 года о передаче комплекса и вернуло его в распоряжение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.