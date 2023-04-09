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В Почаевской лавре нашли нарушения в законе о расторжении аренды монастыря - РИА Новости, 09.04.2023
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Религия
 
22:41 09.04.2023 (обновлено: 22:42 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/arenda-1864116747.html
В Почаевской лавре нашли нарушения в законе о расторжении аренды монастыря
В Почаевской лавре нашли нарушения в законе о расторжении аренды монастыря - РИА Новости, 09.04.2023
В Почаевской лавре нашли нарушения в законе о расторжении аренды монастыря
Адвокат Почаевской лавры обнаружил нарушения в законопроекте Верховной рады по расторжению договора с монастырем и направил адвокатский запрос на имя... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T22:41
2023-04-09T22:42
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
украина
в мире
руслан стефанчук
религия
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Адвокат Почаевской лавры обнаружил нарушения в законопроекте Верховной рады по расторжению договора с монастырем и направил адвокатский запрос на имя председателя парламента Украины Руслана Стефанчука, сообщает сайт канонической Украинской Православной церковью (УПЦ). "Предварительное рассмотрение проекта осуществлено Комитетом Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике Украины (председатель – Потураев М.Р.) за 2 рабочих дня без учета выводов других комитетов, определенных ответственными за его рассмотрение, без оценки соответствия положению права Европейского Союза относительно выполнения международно-правовых обязательств Украины. Такие действия Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политики Украины являются нарушением ст. 93 Регламента и свидетельствует о пристрастном отношении к решению вопроса, определенного в проекте Постановления. Правительство, которое перед Европейским Союзом декларирует соблюдение обязанностей согласно Уставу Совета Европы, не может откровенно нарушать Конституцию и собственный Регламент", – говорится в сообщении. Украинские депутаты ранее зарегистрировали законопроект о расторжении договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры с УПЦ. Инициаторами документа выступили более 30 депутатов от разных фракций и групп - в частности, от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности" и группы "За будущее". Успенская Почаевская лавра является крупнейшим православным храмовым комплексом и монастырем на западе Украины и вторым на территории Украины после Киево-Печерской лавры, расположена в городе Почаев Тернопольской области на западе страны. До 23 ноября 2018 года относилась к Тернопольской и Кременецкой епархии УПЦ, но министерство юстиции отменило свое решение 2003 года о передаче комплекса и вернуло его в распоряжение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081981.html
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верховная рада украины, ситуация вокруг упц, украина, в мире, руслан стефанчук
Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, В мире, Руслан Стефанчук, Религия
В Почаевской лавре нашли нарушения в законе о расторжении аренды монастыря

В Почаевской лавре обратились в Верховную раду из-за закона о расторжении аренды монастыря

© РИА Новости / Юрченко | Перейти в медиабанкПочаевская Успенская лавра, Украина
Почаевская Успенская лавра, Украина - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Юрченко
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Почаевская Успенская лавра, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Адвокат Почаевской лавры обнаружил нарушения в законопроекте Верховной рады по расторжению договора с монастырем и направил адвокатский запрос на имя председателя парламента Украины Руслана Стефанчука, сообщает сайт канонической Украинской Православной церковью (УПЦ).
"Предварительное рассмотрение проекта осуществлено Комитетом Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике Украины (председатель – Потураев М.Р.) за 2 рабочих дня без учета выводов других комитетов, определенных ответственными за его рассмотрение, без оценки соответствия положению права Европейского Союза относительно выполнения международно-правовых обязательств Украины. Такие действия Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политики Украины являются нарушением ст. 93 Регламента и свидетельствует о пристрастном отношении к решению вопроса, определенного в проекте Постановления. Правительство, которое перед Европейским Союзом декларирует соблюдение обязанностей согласно Уставу Совета Европы, не может откровенно нарушать Конституцию и собственный Регламент", – говорится в сообщении.
Украинские депутаты ранее зарегистрировали законопроект о расторжении договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры с УПЦ. Инициаторами документа выступили более 30 депутатов от разных фракций и групп - в частности, от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности" и группы "За будущее".
Успенская Почаевская лавра является крупнейшим православным храмовым комплексом и монастырем на западе Украины и вторым на территории Украины после Киево-Печерской лавры, расположена в городе Почаев Тернопольской области на западе страны. До 23 ноября 2018 года относилась к Тернопольской и Кременецкой епархии УПЦ, но министерство юстиции отменило свое решение 2003 года о передаче комплекса и вернуло его в распоряжение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.
Богослужение в честь праздника на улице Лавры под возглавлением митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовский)
Глава УПЦ в Вербное воскресенье служил на улице у Киево-Печерской лавры
Вчера, 16:14
 
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