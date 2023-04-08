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В Запорожской области усилят меры безопасности - РИА Новости, 08.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:34 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/zaporozhe-1863998375.html
В Запорожской области усилят меры безопасности
В Запорожской области усилят меры безопасности - РИА Новости, 08.04.2023
В Запорожской области усилят меры безопасности
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что меры безопасности в регионе будут усилены. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T19:34
2023-04-08T19:34
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что меры безопасности в регионе будут усилены. В пятницу днем вооруженные формирования Украины нанесли прицельные удары из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре города Пологи Запорожской области. Целями террористов стали дом малютки, детская спортивная школа, дом культуры, водоканал города, говорил ранее врио главы области. "Для обеспечения безопасности жителей Запорожской области уже приняты важные решения на государственном уровне. По поручению президента Российской Федерации будут усилены меры безопасности, в том числе по перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов, по антитеррору и нейтрализации диверсантов на территории новых регионов. На региональном уровне в максимально сжатые сроки будут приняты дополнительные меры для охраны правопорядка и жизненно важных объектов Запорожской области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что попытки диверсий и дестабилизации социально-политической обстановки в регионе будут жестко пресечены в соответствии с российскими законами. "До 20 лет лишения свободы грозит тем, кто собирает и передает киевским террористам сведения о расположении российских военнослужащих и объектах критической инфраструктуры. Каждому, кто фантазирует относительно "перемоги", напоминаю: ответственность будет суровой, все пособники террористов будут найдены и наказаны", - написал врио губернатора.
https://ria.ru/20230323/zaporozhe-1859966108.html
https://ria.ru/20230403/naemniki-1862778545.html
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области усилят меры безопасности

Балицкий сообщил об усилении мер безопасности в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМелитополь, Запорожская область
Мелитополь, Запорожская область - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
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Мелитополь, Запорожская область. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что меры безопасности в регионе будут усилены.
В пятницу днем вооруженные формирования Украины нанесли прицельные удары из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре города Пологи Запорожской области. Целями террористов стали дом малютки, детская спортивная школа, дом культуры, водоканал города, говорил ранее врио главы области.
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"Для обеспечения безопасности жителей Запорожской области уже приняты важные решения на государственном уровне. По поручению президента Российской Федерации будут усилены меры безопасности, в том числе по перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов, по антитеррору и нейтрализации диверсантов на территории новых регионов. На региональном уровне в максимально сжатые сроки будут приняты дополнительные меры для охраны правопорядка и жизненно важных объектов Запорожской области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что попытки диверсий и дестабилизации социально-политической обстановки в регионе будут жестко пресечены в соответствии с российскими законами.
"До 20 лет лишения свободы грозит тем, кто собирает и передает киевским террористам сведения о расположении российских военнослужащих и объектах критической инфраструктуры. Каждому, кто фантазирует относительно "перемоги", напоминаю: ответственность будет суровой, все пособники террористов будут найдены и наказаны", - написал врио губернатора.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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