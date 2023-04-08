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Балицкий пообещал, что гражданские объекты Полог восстановят - РИА Новости, 08.04.2023
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19:12 08.04.2023 (обновлено: 22:21 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/zaporozhe-1863996650.html
Балицкий пообещал, что гражданские объекты Полог восстановят
Балицкий пообещал, что гражданские объекты Полог восстановят - РИА Новости, 08.04.2023
Балицкий пообещал, что гражданские объекты Полог восстановят
Поврежденные и разрушенные из-за артиллерийского удара украинских войск объекты гражданской инфраструктуры города Пологи восстановят, заявил врио губернатора... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T19:12
2023-04-08T22:21
в мире
запорожская область
евгений балицкий
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Поврежденные и разрушенные из-за артиллерийского удара украинских войск объекты гражданской инфраструктуры города Пологи восстановят, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он сообщил, что в пятницу днем вооруженные формирования Украины нанесли прицельные удары из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре города Пологи Запорожской области. Целями террористов стали дом малютки, детская спортивная школа, Дом культуры, "Водоканал" города. Пострадавших нет, отметил врио губернатора. "Сейчас работаем над восстановлением инфраструктуры Полог, специалисты в короткий срок должны восстановить крышу Дома культуры, вставить окна на поврежденных объектах. Мы привыкли к постоянным атакам и попыткам дестабилизировать нашу мирную жизнь, однако нет предела цинизму киевских нацистов. Киевский режим воюет с детьми, со спортивными школами и домами ребенка. Это их цели и их враги", — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230405/zaporozhe-1863073538.html
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в мире, запорожская область, евгений балицкий, украина
В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий, Украина
Балицкий пообещал, что гражданские объекты Полог восстановят

Врио главы Запорожья Балицкий: гражданские объекты Полог восстановят после обстрела

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушенный дом в результате пожара, возникшего при обстреле ВСУ в городе Пологи в Запорожской области
Разрушенный дом в результате пожара, возникшего при обстреле ВСУ в городе Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости
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Разрушенный дом в результате пожара, возникшего при обстреле ВСУ в городе Пологи в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Поврежденные и разрушенные из-за артиллерийского удара украинских войск объекты гражданской инфраструктуры города Пологи восстановят, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Он сообщил, что в пятницу днем вооруженные формирования Украины нанесли прицельные удары из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре города Пологи Запорожской области. Целями террористов стали дом малютки, детская спортивная школа, Дом культуры, "Водоканал" города.
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Пострадавших нет, отметил врио губернатора.
"Сейчас работаем над восстановлением инфраструктуры Полог, специалисты в короткий срок должны восстановить крышу Дома культуры, вставить окна на поврежденных объектах. Мы привыкли к постоянным атакам и попыткам дестабилизировать нашу мирную жизнь, однако нет предела цинизму киевских нацистов. Киевский режим воюет с детьми, со спортивными школами и домами ребенка. Это их цели и их враги", — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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В миреЗапорожская областьЕвгений БалицкийУкраина
 
 
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