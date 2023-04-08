Балицкий пообещал, что гражданские объекты Полог восстановят
Врио главы Запорожья Балицкий: гражданские объекты Полог восстановят после обстрела
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушенный дом в результате пожара, возникшего при обстреле ВСУ в городе Пологи в Запорожской области
Разрушенный дом в результате пожара, возникшего при обстреле ВСУ в городе Пологи в Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Поврежденные и разрушенные из-за артиллерийского удара украинских войск объекты гражданской инфраструктуры города Пологи восстановят, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Он сообщил, что в пятницу днем вооруженные формирования Украины нанесли прицельные удары из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре города Пологи Запорожской области. Целями террористов стали дом малютки, детская спортивная школа, Дом культуры, "Водоканал" города.
Пострадавших нет, отметил врио губернатора.
"Сейчас работаем над восстановлением инфраструктуры Полог, специалисты в короткий срок должны восстановить крышу Дома культуры, вставить окна на поврежденных объектах. Мы привыкли к постоянным атакам и попыткам дестабилизировать нашу мирную жизнь, однако нет предела цинизму киевских нацистов. Киевский режим воюет с детьми, со спортивными школами и домами ребенка. Это их цели и их враги", — написал Балицкий в своем Telegram-канале.