https://ria.ru/20230408/yunarmiya-1863984031.html

Юнармейцы приняли участие в акции "Верни герою имя"

Юнармейцы приняли участие в акции "Верни герою имя" - РИА Новости, 08.04.2023

Юнармейцы приняли участие в акции "Верни герою имя"

До 35 тысяч юнармейцев из разных регионов России приняли участие в акции "Верни герою имя", сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T17:48

2023-04-08T17:48

2023-04-08T17:48

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россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. До 35 тысяч юнармейцев из разных регионов России приняли участие в акции "Верни герою имя", сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ. "Юнармейцы со всей страны продолжают присоединяться к масштабной всероссийской акции "Верни герою имя", приуроченной к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В акции уже приняли участие 34 989 юнармейцев и более 43 тысяч горожан, которые поддержали их добрую инициативу", - сказали в ведомстве. Как отметили в ведомстве, старт всероссийской акции у памятников и мемориалов защитникам Отечества дали юнармейцы Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону, Калининграда, Екатеринбурга, Севастополя и Владивостока, затем присоединилась вся страна. Участники движения наводят порядок на обелисках, мемориалах и воинских захоронениях, раздают прохожим карточки с информацией о героях, приглашают всех принять участие в акции. Также юнармейцы делятся историями о том, как ведут поиск архивных сведений о погибших защитниках Отечества, устанавливают имена павших героев и способствуют увековечению их памяти. Акция "Верни герою имя" направлена на сохранение ратной истории нашей Родины и преемственности традиций всех поколений по защите Отечества. Всего с начала акции приведено в порядок 1716 обелисков и мемориалов, 1847 воинских захоронений, 1075 Вечных огней и Огней памяти. "В преддверии 78-й годовщины Победы "Юнармия" призывает всех неравнодушных присоединиться к работе по уходу за воинскими захоронениями, обелисками и мемориалами. В знак признания важности исторической памяти о тех, кто пожертвовал собой ради будущего, 9 мая у Вечных огней и Огней памяти по всей России будут выставлены юнармейские Посты №1", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220727/gumpomosch-1805327271.html

https://ria.ru/20220528/yunarmiya-1791417802.html

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Дарья Буймова

общество, россия, москва, московская область (подмосковье)