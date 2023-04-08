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Юнармейцы приняли участие в акции "Верни герою имя" - РИА Новости, 08.04.2023
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17:48 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/yunarmiya-1863984031.html
Юнармейцы приняли участие в акции "Верни герою имя"
Юнармейцы приняли участие в акции "Верни герою имя" - РИА Новости, 08.04.2023
Юнармейцы приняли участие в акции "Верни герою имя"
До 35 тысяч юнармейцев из разных регионов России приняли участие в акции "Верни герою имя", сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T17:48
2023-04-08T17:48
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. До 35 тысяч юнармейцев из разных регионов России приняли участие в акции "Верни герою имя", сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ. "Юнармейцы со всей страны продолжают присоединяться к масштабной всероссийской акции "Верни герою имя", приуроченной к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В акции уже приняли участие 34 989 юнармейцев и более 43 тысяч горожан, которые поддержали их добрую инициативу", - сказали в ведомстве. Как отметили в ведомстве, старт всероссийской акции у памятников и мемориалов защитникам Отечества дали юнармейцы Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону, Калининграда, Екатеринбурга, Севастополя и Владивостока, затем присоединилась вся страна. Участники движения наводят порядок на обелисках, мемориалах и воинских захоронениях, раздают прохожим карточки с информацией о героях, приглашают всех принять участие в акции. Также юнармейцы делятся историями о том, как ведут поиск архивных сведений о погибших защитниках Отечества, устанавливают имена павших героев и способствуют увековечению их памяти. Акция "Верни герою имя" направлена на сохранение ратной истории нашей Родины и преемственности традиций всех поколений по защите Отечества. Всего с начала акции приведено в порядок 1716 обелисков и мемориалов, 1847 воинских захоронений, 1075 Вечных огней и Огней памяти. "В преддверии 78-й годовщины Победы "Юнармия" призывает всех неравнодушных присоединиться к работе по уходу за воинскими захоронениями, обелисками и мемориалами. В знак признания важности исторической памяти о тех, кто пожертвовал собой ради будущего, 9 мая у Вечных огней и Огней памяти по всей России будут выставлены юнармейские Посты №1", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220727/gumpomosch-1805327271.html
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
Юнармейцы приняли участие в акции "Верни герою имя"

В акции "Верни герою имя" приняли участие до 35 тысяч юнармейцев

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЮнармейцы
Юнармейцы - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Юнармейцы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. До 35 тысяч юнармейцев из разных регионов России приняли участие в акции "Верни герою имя", сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.
"Юнармейцы со всей страны продолжают присоединяться к масштабной всероссийской акции "Верни герою имя", приуроченной к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В акции уже приняли участие 34 989 юнармейцев и более 43 тысяч горожан, которые поддержали их добрую инициативу", - сказали в ведомстве.
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Как отметили в ведомстве, старт всероссийской акции у памятников и мемориалов защитникам Отечества дали юнармейцы Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону, Калининграда, Екатеринбурга, Севастополя и Владивостока, затем присоединилась вся страна.
Участники движения наводят порядок на обелисках, мемориалах и воинских захоронениях, раздают прохожим карточки с информацией о героях, приглашают всех принять участие в акции. Также юнармейцы делятся историями о том, как ведут поиск архивных сведений о погибших защитниках Отечества, устанавливают имена павших героев и способствуют увековечению их памяти.
Акция "Верни герою имя" направлена на сохранение ратной истории нашей Родины и преемственности традиций всех поколений по защите Отечества. Всего с начала акции приведено в порядок 1716 обелисков и мемориалов, 1847 воинских захоронений, 1075 Вечных огней и Огней памяти.
"В преддверии 78-й годовщины Победы "Юнармия" призывает всех неравнодушных присоединиться к работе по уходу за воинскими захоронениями, обелисками и мемориалами. В знак признания важности исторической памяти о тех, кто пожертвовал собой ради будущего, 9 мая у Вечных огней и Огней памяти по всей России будут выставлены юнармейские Посты №1", - добавили в Минобороны.
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