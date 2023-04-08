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При обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск погиб мирный житель
При обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск погиб мирный житель - РИА Новости, 08.04.2023
При обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск погиб мирный житель
Один человек погиб, двое пострадали во время нового обстрела Ясиноватой в ДНР, обстрел продолжается, заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T22:17
2023-04-08T22:17
2023-04-08T22:18
специальная военная операция на украине
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ясиноватая
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вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали во время нового обстрела Ясиноватой в ДНР, обстрел продолжается, заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко. Шевченко также призвал жителей Ясиноватой не выходить на улицу и оставаться в укрытии. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863693504.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
При обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск погиб мирный житель
Глава администрации Ясиноватой Шевченко сообщил о погибшем при украинском обстреле города