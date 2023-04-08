https://ria.ru/20230408/yasinovataya-1864010393.html

При обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск погиб мирный житель

При обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск погиб мирный житель - РИА Новости, 08.04.2023

При обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск погиб мирный житель

Один человек погиб, двое пострадали во время нового обстрела Ясиноватой в ДНР, обстрел продолжается, заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T22:17

2023-04-08T22:17

2023-04-08T22:18

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали во время нового обстрела Ясиноватой в ДНР, обстрел продолжается, заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко. Шевченко также призвал жителей Ясиноватой не выходить на улицу и оставаться в укрытии. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863693504.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина