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При обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск погиб мирный житель - РИА Новости, 08.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 08.04.2023 (обновлено: 22:18 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/yasinovataya-1864010393.html
При обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск погиб мирный житель
При обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск погиб мирный житель - РИА Новости, 08.04.2023
При обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск погиб мирный житель
Один человек погиб, двое пострадали во время нового обстрела Ясиноватой в ДНР, обстрел продолжается, заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T22:17
2023-04-08T22:18
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали во время нового обстрела Ясиноватой в ДНР, обстрел продолжается, заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко. Шевченко также призвал жителей Ясиноватой не выходить на улицу и оставаться в укрытии. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863693504.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
При обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск погиб мирный житель

Глава администрации Ясиноватой Шевченко сообщил о погибшем при украинском обстреле города

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали во время нового обстрела Ясиноватой в ДНР, обстрел продолжается, заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко.
«
"Обстрел города Ясиноватая продолжается. В городе еще двое раненых... Один человек погиб", - говорится в сообщении главы города в телеграм-канале.
Шевченко также призвал жителей Ясиноватой не выходить на улицу и оставаться в укрытии.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.04.2023
Вчера, 15:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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