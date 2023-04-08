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ВСУ выпустили по Ясиноватой восемь снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Ясиноватой восемь снарядов натовского калибра - РИА Новости, 08.04.2023
ВСУ выпустили по Ясиноватой восемь снарядов натовского калибра
Украинские войска в 20.55 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T22:09
2023-04-08T22:09
2023-04-08T22:09
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска в 20.55 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.55 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863693504.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Ясиноватой восемь снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой восемь снарядов натовского калибра