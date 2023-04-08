https://ria.ru/20230408/yasinovataya-1863973548.html
ВСУ выпустили две ракеты по Ясиноватой
ВСУ выпустили две ракеты по Ясиноватой - РИА Новости, 08.04.2023
ВСУ выпустили две ракеты по Ясиноватой
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив два ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве республики в Совместном центре РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T16:00
2023-04-08T16:00
2023-04-08T16:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ясиноватая
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив два ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Очеретино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230408/uslovie-1863928319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, ясиноватая, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Украина, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили две ракеты по Ясиноватой
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Ясиноватой