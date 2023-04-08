https://ria.ru/20230408/yasinovataya-1863973548.html

ВСУ выпустили две ракеты по Ясиноватой

ВСУ выпустили две ракеты по Ясиноватой - РИА Новости, 08.04.2023

ВСУ выпустили две ракеты по Ясиноватой

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив два ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве республики в Совместном центре РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T16:00

2023-04-08T16:00

2023-04-08T16:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив два ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Очеретино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230408/uslovie-1863928319.html

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, ясиноватая, украина, сцкк, происшествия