https://ria.ru/20230408/yasinovataya-1863971859.html
Украинские войска выпустили еще четыре снаряда по Ясиноватой
Украинские войска выпустили еще четыре снаряда по Ясиноватой - РИА Новости, 08.04.2023
Украинские войска выпустили еще четыре снаряда по Ясиноватой
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T15:39
2023-04-08T15:39
2023-04-08T15:39
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230407/vsu-1863901234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили еще четыре снаряда по Ясиноватой
Украинские войска выпустили еще четыре снаряда натовского калибра по Ясиноватой