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Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 08.04.2023
Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов натовского калибра
Украинские войска в 14.30 обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T15:09
2023-04-08T15:09
2023-04-08T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.30 обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой пять снарядов натовского калибра