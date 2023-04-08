https://ria.ru/20230408/yasinovataya-1863968312.html

Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 08.04.2023

Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов натовского калибра

Украинские войска в 14.30 обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T15:09

2023-04-08T15:09

2023-04-08T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.30 обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины