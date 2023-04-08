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СМИ: снарядный голод вынуждает ВСУ собирать неразорвавшиеся боеприпасы - РИА Новости, 08.04.2023
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19:34 08.04.2023 (обновлено: 19:58 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/vsu-1863998507.html
СМИ: снарядный голод вынуждает ВСУ собирать неразорвавшиеся боеприпасы
СМИ: снарядный голод вынуждает ВСУ собирать неразорвавшиеся боеприпасы - РИА Новости, 08.04.2023
СМИ: снарядный голод вынуждает ВСУ собирать неразорвавшиеся боеприпасы
Украинским военнослужащим приходится собирать неразорвавшиеся боеприпасы из-за их острой нехватки в войсках, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T19:34
2023-04-08T19:58
политика
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинским военнослужащим приходится собирать неразорвавшиеся боеприпасы из-за их острой нехватки в войсках, пишет газета The Washington Post.Как уточняют журналисты, запасы калибра 155 миллиметров для американских орудий также постепенно иссякают, несмотря на отчаянные попытки НАТО нарастить производство.В такой непростой ситуации ВСУ начали искать неразорвавшиеся боеприпасы и привозить их к артиллеристам для повторного использования, подытоживается в материале.
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политика, вооруженные силы украины, украина
Политика, Вооруженные силы Украины, Украина
СМИ: снарядный голод вынуждает ВСУ собирать неразорвавшиеся боеприпасы

WP: дефицит боеприпасов вынуждает бойцов ВСУ собирать неразорвавшиеся боеприпасы ВС России

CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины / Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70 - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины /
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинским военнослужащим приходится собирать неразорвавшиеся боеприпасы из-за их острой нехватки в войсках, пишет газета The Washington Post.
«
"Артиллерийские снаряды для украинских орудий советских времен, которые составляют большую часть их арсенала, уже давно в дефиците. Это вынудило полагаться на установки, предоставленные Киеву западными союзниками", — говорится в статье.
Как уточняют журналисты, запасы калибра 155 миллиметров для американских орудий также постепенно иссякают, несмотря на отчаянные попытки НАТО нарастить производство.
В такой непростой ситуации ВСУ начали искать неразорвавшиеся боеприпасы и привозить их к артиллеристам для повторного использования, подытоживается в материале.
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