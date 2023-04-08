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СМИ: снарядный голод вынуждает ВСУ собирать неразорвавшиеся боеприпасы
СМИ: снарядный голод вынуждает ВСУ собирать неразорвавшиеся боеприпасы - РИА Новости, 08.04.2023
СМИ: снарядный голод вынуждает ВСУ собирать неразорвавшиеся боеприпасы
Украинским военнослужащим приходится собирать неразорвавшиеся боеприпасы из-за их острой нехватки в войсках, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T19:34
2023-04-08T19:34
2023-04-08T19:58
политика
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинским военнослужащим приходится собирать неразорвавшиеся боеприпасы из-за их острой нехватки в войсках, пишет газета The Washington Post.Как уточняют журналисты, запасы калибра 155 миллиметров для американских орудий также постепенно иссякают, несмотря на отчаянные попытки НАТО нарастить производство.В такой непростой ситуации ВСУ начали искать неразорвавшиеся боеприпасы и привозить их к артиллеристам для повторного использования, подытоживается в материале.
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политика, вооруженные силы украины, украина
Политика, Вооруженные силы Украины, Украина
СМИ: снарядный голод вынуждает ВСУ собирать неразорвавшиеся боеприпасы
WP: дефицит боеприпасов вынуждает бойцов ВСУ собирать неразорвавшиеся боеприпасы ВС России