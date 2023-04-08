https://ria.ru/20230408/ukraina-1863959919.html

ВСУ за сутки потеряли до 370 военных на Донецком направлении

ВСУ за сутки потеряли до 370 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 08.04.2023

ВСУ за сутки потеряли до 370 военных на Донецком направлении

На донецком направлении российские войска за сутки уничтожили до 370 украинских военнослужащих и наемников, три БМП и самоходную артиллерийскую установку... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T13:51

2023-04-08T13:51

2023-04-08T13:57

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. На донецком направлении российские войска за сутки уничтожили до 370 украинских военнослужащих и наемников, три БМП и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230408/raketa-1863945161.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, вооруженные силы украины