https://ria.ru/20230408/ukraina-1863959919.html
ВСУ за сутки потеряли до 370 военных на Донецком направлении
ВСУ за сутки потеряли до 370 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 08.04.2023
ВСУ за сутки потеряли до 370 военных на Донецком направлении
На донецком направлении российские войска за сутки уничтожили до 370 украинских военнослужащих и наемников, три БМП и самоходную артиллерийскую установку... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T13:51
2023-04-08T13:51
2023-04-08T13:57
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. На донецком направлении российские войска за сутки уничтожили до 370 украинских военнослужащих и наемников, три БМП и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230408/raketa-1863945161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 370 военных на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 370 военных на Донецком направлении
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. На донецком направлении российские войска за сутки уничтожили до 370 украинских военнослужащих и наемников, три БМП и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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