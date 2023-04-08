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ВСУ за сутки потеряли до 370 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 08.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:51 08.04.2023 (обновлено: 13:57 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/ukraina-1863959919.html
ВСУ за сутки потеряли до 370 военных на Донецком направлении
ВСУ за сутки потеряли до 370 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 08.04.2023
ВСУ за сутки потеряли до 370 военных на Донецком направлении
На донецком направлении российские войска за сутки уничтожили до 370 украинских военнослужащих и наемников, три БМП и самоходную артиллерийскую установку... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T13:51
2023-04-08T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. На донецком направлении российские войска за сутки уничтожили до 370 украинских военнослужащих и наемников, три БМП и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 370 военных на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 370 военных на Донецком направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБМП с военнослужащими ВС РФ в Луганской Народной Республике
БМП с военнослужащими ВС РФ в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. На донецком направлении российские войска за сутки уничтожили до 370 украинских военнослужащих и наемников, три БМП и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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