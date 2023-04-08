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СБУ заявила о ликвидации трех каналов выезда уклонистов за границу - РИА Новости, 08.04.2023
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11:27 08.04.2023 (обновлено: 17:54 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/uklonisty-1863943626.html
СБУ заявила о ликвидации трех каналов выезда уклонистов за границу
СБУ заявила о ликвидации трех каналов выезда уклонистов за границу - РИА Новости, 08.04.2023
СБУ заявила о ликвидации трех каналов выезда уклонистов за границу
Служба безопасности Украины заявила о ликвидации трех каналов выезда уклонистов за границу страны: двух в Киевской области и одного в Закарпатье. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:27
2023-04-08T17:54
служба безопасности украины
украина
в мире
киевская область
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о ликвидации трех каналов выезда уклонистов за границу страны: двух в Киевской области и одного в Закарпатье."СБУ ликвидировала еще три схемы уклонения от мобилизации: среди задержанных глава военно-врачебной комиссии и адвокат", — говорится в телеграм-канале ведомства.Сообщается, что в результате следственных действий был пресечен "побег сотни уклонистов", намеревавшихся воспользоваться схемами.В столичном регионе действовали два пути выезда: один был организован главой медицинской комиссии местного военкомата, который за взятку снимал с учета военнообязанных, второй же наладил руководитель благотворительной организации, оформлявший бронь от мобилизации для водителей, перевозивших гуманитарную помощь через границу.Третья схема действовала в Закарпатье. Сообщается, что местный адвокат организовывал переход государственной границы вне пропускных пунктов.Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856757594.html
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служба безопасности украины, украина, в мире, киевская область
Служба безопасности Украины, Украина, В мире, Киевская область
СБУ заявила о ликвидации трех каналов выезда уклонистов за границу

СБУ заявила о ликвидации трех каналов выезда уклонистов в Киевской области и Закарпатье

© Фото : СБУСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о ликвидации трех каналов выезда уклонистов за границу страны: двух в Киевской области и одного в Закарпатье.
"СБУ ликвидировала еще три схемы уклонения от мобилизации: среди задержанных глава военно-врачебной комиссии и адвокат", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Сообщается, что в результате следственных действий был пресечен "побег сотни уклонистов", намеревавшихся воспользоваться схемами.
В столичном регионе действовали два пути выезда: один был организован главой медицинской комиссии местного военкомата, который за взятку снимал с учета военнообязанных, второй же наладил руководитель благотворительной организации, оформлявший бронь от мобилизации для водителей, перевозивших гуманитарную помощь через границу.
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Третья схема действовала в Закарпатье. Сообщается, что местный адвокат организовывал переход государственной границы вне пропускных пунктов.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
 
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