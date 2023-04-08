https://ria.ru/20230408/ucheniya-1863913975.html

В арктических учениях МЧС в якутском Батагае участвовали свыше 150 человек

В арктических учениях МЧС в якутском Батагае участвовали свыше 150 человек - РИА Новости, 08.04.2023

В арктических учениях МЧС в якутском Батагае участвовали свыше 150 человек

В рамках федеральных арктических учений "Безопасная Арктика-2023" в поселке Батагай в Якутии свыше 150 специалистов территориальной подсистемы РСЧС отработали... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T05:29

2023-04-08T05:29

2023-04-08T10:01

республика саха (якутия)

россия

арктика

айсен николаев

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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ЯКУТСК, 8 апр - РИА Новости. В рамках федеральных арктических учений "Безопасная Арктика-2023" в поселке Батагай в Якутии свыше 150 специалистов территориальной подсистемы РСЧС отработали действия по ликвидации пожара и разлива нефтепродуктов, сообщил РИА Новости заместитель начальника главного управления МЧС России по региону Станислав Алексеев. Опытно-исследовательские учения на территории республики прокомментировал глава Якутии Айсен Николаев. В ходе официального открытия всероссийских учений "Безопасная Арктика - 2023" он доложил главе МЧС России Александру Куренкову о том, что силы и средства Якутской территориальной подсистемы РСЧС готовы к ликвидации происшествий в Арктической зоне региона. В 2020 году лесной пожар приблизился на 600 метров к Батагайской нефтебазе АО "Саханефтегазсбыт". Кромка пожара была остановлена на расстоянии 250 метров от нефтебазы. По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по региону (по антикризисному управлению), по замыслу учений, 7 апреля в поселке Батагай Верхоянского района во время заправки дизтопливом бензовоза на нефтебазе произошло условное возгорание резервуара с нефтепродуктами с последующим взрывом, а также разливом топлива с угрозой распространения в водном бассейне протоки Старица, впадающей в реку Яна. К месту происшествия незамедлительно прибыли подразделения территориальной подсистемы РСЧС. "Всего в данных учениях приняли участие свыше 150 человек территориальной подсистемы РСЧС и 35 единиц техники. Задачи в условиях Артики удалось выполнить оперативно и слаженно", - заявил Алексеев. В свою очередь, глава района Владислав Иванов отметил, что во взаимодействии с МЧС России по республике они проводят профилактические мероприятия. "Для предотвращения лесных пожаров с главами наслегов и специалистами ГУ МЧС России по Якутии разъясняем населению о запрете сельхозпала. Вскоре начнем работы по минерализованным полосам. Заложили средства в резервные фонды", - рассказал собеседник агентства. Кроме специалистов ГУ МЧС России по Якутии, в федеральных учениях в Батагае задействованы представители Ленского управления Ростехнадзора, профессиональное аварийно-спасательное формирование "Газспассервис", республиканского Центра инфокоммуникационных технологий, республиканской Службы спасения и другие. Температура воздуха в день учений составила минус 21 градус. В ходе практических учений в Арктике применены инновационные разработки республики, в том числе резиновые уплотнители для пожарных рукавов. Также для устранения последствий разлива нефтепродуктов впервые в арктическом районе использован сорбент "Абура". "Наземным и авиационным транспортом в Батагай доставлено порядка двух тонн оборудования. Провели здесь учения по утверждению плана ликвидации разлива нефтепродуктов. На втором этапе, по сценарию учений, объем разлива составил 16 кубических метров. При проведении работ по ликвидации "Газспассервис" взаимодействовал с МЧС России, республиканской Службой спасения, сотрудниками Батагайской нефтебазы. Мы все показали хорошую готовность", - заявил генеральный директор компании "Газспассервис" Александр Кутепов.

https://ria.ru/20230322/arktika-1859765063.html

https://ria.ru/20230322/chekunkov-1859702886.html

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россия, арктика, айсен николаев, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)