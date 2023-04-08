https://ria.ru/20230408/tseremoniya-1863904745.html
Подростки из России и Украины приняли участие в церемонии Крестного пути
Подростки из России и Украины приняли участие в церемонии Крестного пути - РИА Новости, 08.04.2023
Подростки из России и Украины приняли участие в церемонии Крестного пути
Двое подростков из России и Украины приняли участие в церемонии Крестного пути (Via Crucis), которая прошла в пятницу Страстной недели у стен древнеримского... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T00:44
2023-04-08T00:44
2023-04-08T00:44
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ВАТИКАН, 8 апр - РИА Новости. Двое подростков из России и Украины приняли участие в церемонии Крестного пути (Via Crucis), которая прошла в пятницу Страстной недели у стен древнеримского Колизея, передает корреспондент РИА Новости. Объединяющей темой 14 стояний, во время которых зачитываются отрывки из Евангелия и молитвенные размышления, стали "Голоса мира в мире войны". Участниками шествия вокруг древнеримского амфитеатра, где принимали мученическую смерть первые христиане, оказались представители народов и территорий, охваченных военными конфликтами, насилием, голодом и миграционным кризисом. На 10-м этапе Крестного пути, символизирующего подъем Иисуса на Голгофу, святое Распятие пронесли двое подростков: из Украины и России. Ведущая церемонии рассказала, что уроженец Мариуполя год назад вместе с семьей был вынужден бежать из Украины в Италию к бабушке. По данным источников из Ватикана, у Колизея собрались 20 тысяч верующих. Как сообщалось ранее, папа Римский Франциск не принял участия в традиционной церемонии из-за холодной погоды и следил за ней из апартаментов в доме Святой Марфы в Ватикане. В прошлую субботу понтифик был выписан из римской клиники "Джемелли" после трехдневной госпитализации в связи с бронхитом. В его отсутствие Via Crucis возглавил викарий Рима Анджело Де Донатис.
https://ria.ru/20230401/reaktsiya-1862367558.html
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украина, россия, ватикан
Религия, Украина, Россия, Ватикан
Подростки из России и Украины приняли участие в церемонии Крестного пути
Двое подростков из России и Украины приняли участие в церемонии Крестного пути у Колизея
ВАТИКАН, 8 апр - РИА Новости. Двое подростков из России и Украины приняли участие в церемонии Крестного пути (Via Crucis), которая прошла в пятницу Страстной недели у стен древнеримского Колизея, передает корреспондент РИА Новости.
Объединяющей темой 14 стояний, во время которых зачитываются отрывки из Евангелия и молитвенные размышления, стали "Голоса мира в мире войны". Участниками шествия вокруг древнеримского амфитеатра, где принимали мученическую смерть первые христиане, оказались представители народов и территорий, охваченных военными конфликтами, насилием, голодом и миграционным кризисом.
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На 10-м этапе Крестного пути, символизирующего подъем Иисуса на Голгофу, святое Распятие пронесли двое подростков: из Украины и России. Ведущая церемонии рассказала, что уроженец Мариуполя
год назад вместе с семьей был вынужден бежать из Украины в Италию
к бабушке.
По данным источников из Ватикана
, у Колизея собрались 20 тысяч верующих.
Как сообщалось ранее, папа Римский Франциск не принял участия в традиционной церемонии из-за холодной погоды и следил за ней из апартаментов в доме Святой Марфы в Ватикане. В прошлую субботу понтифик был выписан из римской клиники "Джемелли" после трехдневной госпитализации в связи с бронхитом. В его отсутствие Via Crucis возглавил викарий Рима
Анджело Де Донатис.
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