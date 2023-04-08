Рейтинг@Mail.ru
Подростки из России и Украины приняли участие в церемонии Крестного пути - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
00:44 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/tseremoniya-1863904745.html
Подростки из России и Украины приняли участие в церемонии Крестного пути
Подростки из России и Украины приняли участие в церемонии Крестного пути - РИА Новости, 08.04.2023
Подростки из России и Украины приняли участие в церемонии Крестного пути
Двое подростков из России и Украины приняли участие в церемонии Крестного пути (Via Crucis), которая прошла в пятницу Страстной недели у стен древнеримского... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T00:44
2023-04-08T00:44
религия
украина
россия
ватикан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/88/1555148899_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_9a71c2959699d253106706d6e4fdb437.jpg
ВАТИКАН, 8 апр - РИА Новости. Двое подростков из России и Украины приняли участие в церемонии Крестного пути (Via Crucis), которая прошла в пятницу Страстной недели у стен древнеримского Колизея, передает корреспондент РИА Новости. Объединяющей темой 14 стояний, во время которых зачитываются отрывки из Евангелия и молитвенные размышления, стали "Голоса мира в мире войны". Участниками шествия вокруг древнеримского амфитеатра, где принимали мученическую смерть первые христиане, оказались представители народов и территорий, охваченных военными конфликтами, насилием, голодом и миграционным кризисом. На 10-м этапе Крестного пути, символизирующего подъем Иисуса на Голгофу, святое Распятие пронесли двое подростков: из Украины и России. Ведущая церемонии рассказала, что уроженец Мариуполя год назад вместе с семьей был вынужден бежать из Украины в Италию к бабушке. По данным источников из Ватикана, у Колизея собрались 20 тысяч верующих. Как сообщалось ранее, папа Римский Франциск не принял участия в традиционной церемонии из-за холодной погоды и следил за ней из апартаментов в доме Святой Марфы в Ватикане. В прошлую субботу понтифик был выписан из римской клиники "Джемелли" после трехдневной госпитализации в связи с бронхитом. В его отсутствие Via Crucis возглавил викарий Рима Анджело Де Донатис.
https://ria.ru/20230401/reaktsiya-1862367558.html
https://ria.ru/20230328/agressiya-1861357189.html
украина
россия
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/88/1555148899_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ceedd6f748b7067e37fc3b9cb87c3963.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, ватикан
Религия, Украина, Россия, Ватикан
Подростки из России и Украины приняли участие в церемонии Крестного пути

Двое подростков из России и Украины приняли участие в церемонии Крестного пути у Колизея

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКолизей в Риме
Колизей в Риме - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Колизей в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 8 апр - РИА Новости. Двое подростков из России и Украины приняли участие в церемонии Крестного пути (Via Crucis), которая прошла в пятницу Страстной недели у стен древнеримского Колизея, передает корреспондент РИА Новости.
Объединяющей темой 14 стояний, во время которых зачитываются отрывки из Евангелия и молитвенные размышления, стали "Голоса мира в мире войны". Участниками шествия вокруг древнеримского амфитеатра, где принимали мученическую смерть первые христиане, оказались представители народов и территорий, охваченных военными конфликтами, насилием, голодом и миграционным кризисом.
Верующие в Киево-Печерской лавре, Украина - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
В РПЦ назвали реакцию мирового сообщества на гонения на УПЦ недостаточной
1 апреля, 16:28
На 10-м этапе Крестного пути, символизирующего подъем Иисуса на Голгофу, святое Распятие пронесли двое подростков: из Украины и России. Ведущая церемонии рассказала, что уроженец Мариуполя год назад вместе с семьей был вынужден бежать из Украины в Италию к бабушке.
По данным источников из Ватикана, у Колизея собрались 20 тысяч верующих.
Как сообщалось ранее, папа Римский Франциск не принял участия в традиционной церемонии из-за холодной погоды и следил за ней из апартаментов в доме Святой Марфы в Ватикане. В прошлую субботу понтифик был выписан из римской клиники "Джемелли" после трехдневной госпитализации в связи с бронхитом. В его отсутствие Via Crucis возглавил викарий Рима Анджело Де Донатис.
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Папа римский посчитал агрессию против монахов УПЦ недопустимой
28 марта, 19:25
 
РелигияУкраинаРоссияВатикан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала