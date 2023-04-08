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Разгадка тайны исчезнувшего 30 лет назад мужчины ошеломила полицию - РИА Новости, 08.04.2023
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07:32 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/tayna-1863917567.html
Разгадка тайны исчезнувшего 30 лет назад мужчины ошеломила полицию
Разгадка тайны исчезнувшего 30 лет назад мужчины ошеломила полицию - РИА Новости, 08.04.2023
Разгадка тайны исчезнувшего 30 лет назад мужчины ошеломила полицию
В США мужчина, исчезнувший тридцать лет назад, был найден мертвым под женским именем в сгоревшем автомобиле, сообщает издание Springfield News Leader. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T07:32
2023-04-08T07:32
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В США мужчина, исчезнувший тридцать лет назад, был найден мертвым под женским именем в сгоревшем автомобиле, сообщает издание Springfield News Leader.Машину с телом внутри, на котором были парик и предметы женской одежды, был обнаружен в середине марта полицией города Лебанон в Канзасе, при этом начало расследования сразу же привело полицейских в замешательство.Так, найденный в машине клочок бумаги с надписью "собственность Кристины Бешард" быстро вывел детективов на жилье человека с этим именем в соседнем городе, однако анализ ДНК показал, что 71-летняя Бешард, которая, по предварительным данным, свела счеты с жизнью, оказалась мужчиной по имени Стивен Уинн, который бесследно исчез в 1991 году и был признан умершим.Как оказалось, Уинн, который был женат и имел семь детей, после исчезновения взял имя своей жены, после чего в 1993 году "вышел замуж" за некоего Роберта Бешарда. При этом "настоящая" Кристина Уинн умерла только в 2018 году. "Произошел поворот событий, который застал нас врасплох, но не изменил того факта, что нам все еще нужно было выяснить, что случилось", - сообщила представитель полиции Лебанон Кейси Спрингер.Как отмечается в статье, подробности исчезновения Уинна в августе 1991 года остаются неясными, как и его мотив взять имя жены. Женщина, заявившая о родстве с его семьей, сообщила в соцсетях, что родственники "понятия не имели" о многих деталях, которые стали известны в связи с расследованием."Кристин Бешард", согласно выводам полиции и свидетельствам соседей, не появлялась в социальных сетях, была "замкнутой и дружелюбной личностью". Следствие выяснило, что дом, в котором она проживала с "мужем" до его смерти в 2012 году, был продан за несколько дней до ее смерти. "Большая часть биографии "Бешард" неизвестна, что сделало расследование еще более трудным", - резюмирует издание.
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в мире, сша, канзас
В мире, США, Канзас
Разгадка тайны исчезнувшего 30 лет назад мужчины ошеломила полицию

SNL: в США в сгоревшем автомобиле обнаружили мужчину, пропавшего без вести в 1991 году

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкМашины полиции США
Машины полиции США - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Машины полиции США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В США мужчина, исчезнувший тридцать лет назад, был найден мертвым под женским именем в сгоревшем автомобиле, сообщает издание Springfield News Leader.
Машину с телом внутри, на котором были парик и предметы женской одежды, был обнаружен в середине марта полицией города Лебанон в Канзасе, при этом начало расследования сразу же привело полицейских в замешательство.
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Так, найденный в машине клочок бумаги с надписью "собственность Кристины Бешард" быстро вывел детективов на жилье человека с этим именем в соседнем городе, однако анализ ДНК показал, что 71-летняя Бешард, которая, по предварительным данным, свела счеты с жизнью, оказалась мужчиной по имени Стивен Уинн, который бесследно исчез в 1991 году и был признан умершим.
Как оказалось, Уинн, который был женат и имел семь детей, после исчезновения взял имя своей жены, после чего в 1993 году "вышел замуж" за некоего Роберта Бешарда. При этом "настоящая" Кристина Уинн умерла только в 2018 году. "Произошел поворот событий, который застал нас врасплох, но не изменил того факта, что нам все еще нужно было выяснить, что случилось", - сообщила представитель полиции Лебанон Кейси Спрингер.
Как отмечается в статье, подробности исчезновения Уинна в августе 1991 года остаются неясными, как и его мотив взять имя жены. Женщина, заявившая о родстве с его семьей, сообщила в соцсетях, что родственники "понятия не имели" о многих деталях, которые стали известны в связи с расследованием.
"Кристин Бешард", согласно выводам полиции и свидетельствам соседей, не появлялась в социальных сетях, была "замкнутой и дружелюбной личностью". Следствие выяснило, что дом, в котором она проживала с "мужем" до его смерти в 2012 году, был продан за несколько дней до ее смерти. "Большая часть биографии "Бешард" неизвестна, что сделало расследование еще более трудным", - резюмирует издание.
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