https://ria.ru/20230408/tayna-1863917567.html

Разгадка тайны исчезнувшего 30 лет назад мужчины ошеломила полицию

Разгадка тайны исчезнувшего 30 лет назад мужчины ошеломила полицию - РИА Новости, 08.04.2023

Разгадка тайны исчезнувшего 30 лет назад мужчины ошеломила полицию

В США мужчина, исчезнувший тридцать лет назад, был найден мертвым под женским именем в сгоревшем автомобиле, сообщает издание Springfield News Leader. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T07:32

2023-04-08T07:32

2023-04-08T07:32

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В США мужчина, исчезнувший тридцать лет назад, был найден мертвым под женским именем в сгоревшем автомобиле, сообщает издание Springfield News Leader.Машину с телом внутри, на котором были парик и предметы женской одежды, был обнаружен в середине марта полицией города Лебанон в Канзасе, при этом начало расследования сразу же привело полицейских в замешательство.Так, найденный в машине клочок бумаги с надписью "собственность Кристины Бешард" быстро вывел детективов на жилье человека с этим именем в соседнем городе, однако анализ ДНК показал, что 71-летняя Бешард, которая, по предварительным данным, свела счеты с жизнью, оказалась мужчиной по имени Стивен Уинн, который бесследно исчез в 1991 году и был признан умершим.Как оказалось, Уинн, который был женат и имел семь детей, после исчезновения взял имя своей жены, после чего в 1993 году "вышел замуж" за некоего Роберта Бешарда. При этом "настоящая" Кристина Уинн умерла только в 2018 году. "Произошел поворот событий, который застал нас врасплох, но не изменил того факта, что нам все еще нужно было выяснить, что случилось", - сообщила представитель полиции Лебанон Кейси Спрингер.Как отмечается в статье, подробности исчезновения Уинна в августе 1991 года остаются неясными, как и его мотив взять имя жены. Женщина, заявившая о родстве с его семьей, сообщила в соцсетях, что родственники "понятия не имели" о многих деталях, которые стали известны в связи с расследованием."Кристин Бешард", согласно выводам полиции и свидетельствам соседей, не появлялась в социальных сетях, была "замкнутой и дружелюбной личностью". Следствие выяснило, что дом, в котором она проживала с "мужем" до его смерти в 2012 году, был продан за несколько дней до ее смерти. "Большая часть биографии "Бешард" неизвестна, что сделало расследование еще более трудным", - резюмирует издание.

https://ria.ru/20230310/mumiya-1856898196.html

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