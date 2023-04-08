https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1864006514.html
Захарова осудила отношение Запада к подозреваемой в убийстве Татарского
Захарова осудила отношение Запада к подозреваемой в убийстве Татарского - РИА Новости, 08.04.2023
Захарова осудила отношение Запада к подозреваемой в убийстве Татарского
Из подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского на Западе пытаются лепить образ жертвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T21:22
2023-04-08T21:22
2023-04-08T21:46
взрыв в кафе в петербурге
мария захарова
владлен татарский
в мире
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Из подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского на Западе пытаются лепить образ жертвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, журналист доказал, что сегодня фронт проходит везде — в зоне боевых действий, в тылу и городах, а также в сердцах и умах людей. Захарова подчеркнула, что Татарский много раз был на волосок от смерти на поле боя, однако погиб в центре мирного Санкт-Петербурга от рук террористки, которая действовала, по предварительным данным, по заданию украинских спецслужб.Официальный представитель МИД отметила, что за шесть дней с момента взрыва в кафе никто из западных "радетелей" за свободу СМИ и безопасность журналистов не "выдавил" из себя ни слова осуждения этой запредельной по любым человеческим меркам жестокости, не выразил элементарного сострадания к потерпевшим. Она напомнила, что об этом говорил и министр иностранных дел Сергей Лавров. Также приводились многочисленные примеры "использования англосаксами и европейцами такого рода фабрикаций". По словам Захаровой, сегодня нашлись и те, кто, злорадно потирая руки, делает заявления, которые, говоря юридическим языком, можно квалифицировать как публичное оправдание терроризма. Представитель МИД добавила, что патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом. Наиболее отчетливо это прослеживается на примере "насквозь лживой заботы о правах журналистов и СМИ". Она подчеркнула, что либеральное лицемерие превратило политику западных стран в конвейер человеконенавистничества. По словам Захаровой, сначала там сознательно молчат по поводу убийств Владлена Татарского, Дарьи Дугиной, Олега Клокова, а следующим шагом станет оправдание насилия в отношении "неправильных" журналистов. Однако и на этом Запад вряд ли остановится, подытожила дипломат.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Более 30 человек получили ранения.На следующий день задержали подозреваемую — 26-летнюю Дарью Трепову.Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией*.За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно). Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с военкором.*Организация признана иностранным агентом и запрещена в России.
https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863953950.html
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https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863978316.html
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взрыв в кафе в петербурге, мария захарова, владлен татарский, в мире
Взрыв в кафе в Петербурге, Мария Захарова, Владлен Татарский, В мире
Захарова осудила отношение Запада к подозреваемой в убийстве Татарского
Захарова обвинила Запад в попытках слепить жертву из подозреваемой в убийстве Татарского
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Из подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского на Западе пытаются лепить образ жертвы, заявила
официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, журналист доказал, что сегодня фронт проходит везде — в зоне боевых действий, в тылу и городах, а также в сердцах и умах людей. Захарова подчеркнула, что Татарский много раз был на волосок от смерти на поле боя, однако погиб в центре мирного Санкт-Петербурга от рук террористки, которая действовала, по предварительным данным, по заданию украинских спецслужб.
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Официальный представитель МИД отметила, что за шесть дней с момента взрыва в кафе никто из западных "радетелей" за свободу СМИ и безопасность журналистов не "выдавил" из себя ни слова осуждения этой запредельной по любым человеческим меркам жестокости, не выразил элементарного сострадания к потерпевшим.
«
"Зато морально деградировавшая подозреваемая вызывает у них куда большее сочувствие. На Западе из нее пытаются лепить образ жертвы. Изначально этот теракт имел очевидные характеристики преступления под чужим или ложным флагом — очередная инсценировка, столь любимый Западом прием", — написала Захарова в Telegram-канале.
Она напомнила, что об этом говорил и министр иностранных дел Сергей Лавров
. Также приводились многочисленные примеры "использования англосаксами и европейцами такого рода фабрикаций". По словам Захаровой, сегодня нашлись и те, кто, злорадно потирая руки, делает заявления, которые, говоря юридическим языком, можно квалифицировать как публичное оправдание терроризма.
Представитель МИД добавила, что патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом. Наиболее отчетливо это прослеживается на примере "насквозь лживой заботы о правах журналистов и СМИ". Она подчеркнула, что либеральное лицемерие превратило политику западных стран в конвейер человеконенавистничества. По словам Захаровой, сначала там сознательно молчат по поводу убийств Владлена Татарского, Дарьи Дугиной, Олега Клокова, а следующим шагом станет оправдание насилия в отношении "неправильных" журналистов. Однако и на этом Запад вряд ли остановится, подытожила дипломат.
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Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Более 30 человек получили ранения.
На следующий день задержали подозреваемую — 26-летнюю Дарью Трепову.
Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины
с привлечением агентуры из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией*.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент Владимир Путин
наградил Татарского орденом Мужества (посмертно). Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с военкором.
*Организация признана иностранным агентом и запрещена в России.
Прощание с Владленом Татарским