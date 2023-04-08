https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863978316.html

Прощание с Владленом Татарским

Прощание с Владленом Татарским - РИА Новости, 08.04.2023

Прощание с Владленом Татарским

Военного корреспондента Владлена Татарского похоронили в Москве. Кадры с прощания на Троекуровском кладбище — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T16:47

2023-04-08T16:47

2023-04-08T16:57

фото

владлен татарский

общество

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Военного корреспондента Владлена Татарского похоронили в Москве. Кадры с прощания на Троекуровском кладбище — в фотоленте Ria.ru.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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