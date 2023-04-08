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Прощание с Владленом Татарским - РИА Новости, 08.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:47 08.04.2023 (обновлено: 16:57 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863978316.html
Прощание с Владленом Татарским
Прощание с Владленом Татарским - РИА Новости, 08.04.2023
Прощание с Владленом Татарским
Военного корреспондента Владлена Татарского похоронили в Москве. Кадры с прощания на Троекуровском кладбище — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T16:47
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фото
владлен татарский
общество
взрыв в кафе в петербурге
специальная военная операция на украине
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Военного корреспондента Владлена Татарского похоронили в Москве. Кадры с прощания на Троекуровском кладбище — в фотоленте Ria.ru.
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фото, владлен татарский, фото, общество, взрыв в кафе в петербурге
Фото, Владлен Татарский, Общество, Взрыв в кафе в Петербурге, Специальная военная операция на Украине

Прощание с Владленом Татарским

Читать ria.ru в
Военного корреспондента Владлена Татарского похоронили в Москве. Кадры с прощания на Троекуровском кладбище — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку.

Портрет блогера, военного корреспондента, писателя, ополченца Донбасса Владлена Татарского

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Церемония прощания проходила в похоронном зале Троекуровского кладбища в открытом формате.

Прощание с военкором Владленом Татарским

Церемония прощания проходила в похоронном зале Троекуровского кладбища в открытом формате.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

У входа на кладбище образовалась большая очередь. Многие из пришедших не смогли сдержать слез.

Прощание с военкором Владленом Татарским на Троекуровском кладбище в Москве

У входа на кладбище образовалась большая очередь. Многие из пришедших не смогли сдержать слез.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Гроб с телом погибшего военкора опускали в могилу под гимн России.

Прощание с военкором Владленом Татарским на Троекуровском кладбище в Москве

Гроб с телом погибшего военкора опускали в могилу под гимн России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В честь Татарского произвели салют, а военные прошли маршем. Кроме того, на похоронной процессии присутствовал военный оркестр.

Прощание с военкором Владленом Татарским на Троекуровском кладбище в Москве

В честь Татарского произвели салют, а военные прошли маршем. Кроме того, на похоронной процессии присутствовал военный оркестр.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).

Прощание с военкором Владленом Татарским на Троекуровском кладбище в Москве

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Попрощаться с погибшим военкором пришли его близкие и соратники.

Прощание с военкором Владленом Татарским на Троекуровском кладбище в Москве

Попрощаться с погибшим военкором пришли его близкие и соратники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На церемонии звучала любимая песня Татарского в исполнении рэпера Акима Апачева, который заявил, что террористический украинский режим убил военкора, но породил легенду.

Прощание с военкором Владленом Татарским на Троекуровском кладбище в Москве

На церемонии звучала любимая песня Татарского в исполнении рэпера Акима Апачева, который заявил, что террористический украинский режим убил военкора, но породил легенду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин назвал Татарского "солдатом, который остается с нами".

Прощание с военкором Владленом Татарским на Троекуровском кладбище в Москве

Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин назвал Татарского "солдатом, который остается с нами".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 10
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Участники церемонии прощания с Владленом Татарским.

Участники церемонии прощания с блогером, военным корреспондентом, писателем, ополченцем Донбасса Владленом Татарским

Участники церемонии прощания с Владленом Татарским.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоВладлен ТатарскийОбществоВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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