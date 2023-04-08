Прощание с Владленом Татарским

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку.
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку.
Церемония прощания проходила в похоронном зале Троекуровского кладбища в открытом формате.
Церемония прощания проходила в похоронном зале Троекуровского кладбища в открытом формате.
У входа на кладбище образовалась большая очередь. Многие из пришедших не смогли сдержать слез.
У входа на кладбище образовалась большая очередь. Многие из пришедших не смогли сдержать слез.
Гроб с телом погибшего военкора опускали в могилу под гимн России.
Гроб с телом погибшего военкора опускали в могилу под гимн России.
В честь Татарского произвели салют, а военные прошли маршем. Кроме того, на похоронной процессии присутствовал военный оркестр.
В честь Татарского произвели салют, а военные прошли маршем. Кроме того, на похоронной процессии присутствовал военный оркестр.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
Попрощаться с погибшим военкором пришли его близкие и соратники.
Попрощаться с погибшим военкором пришли его близкие и соратники.
На церемонии звучала любимая песня Татарского в исполнении рэпера Акима Апачева, который заявил, что террористический украинский режим убил военкора, но породил легенду.
На церемонии звучала любимая песня Татарского в исполнении рэпера Акима Апачева, который заявил, что террористический украинский режим убил военкора, но породил легенду.
Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин назвал Татарского "солдатом, который остается с нами".
Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин назвал Татарского "солдатом, который остается с нами".
Участники церемонии прощания с Владленом Татарским.
Участники церемонии прощания с Владленом Татарским.