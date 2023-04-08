https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863953950.html

Слуцкий попрощался с военкором Владленом Татарским

Слуцкий попрощался с военкором Владленом Татарским - РИА Новости, 08.04.2023

Слуцкий попрощался с военкором Владленом Татарским

Погибший при теракте в кафе в Петербурге военкор Владлен Татарский жил как герой и умер как герой, заявил журналистам лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T12:51

2023-04-08T12:51

2023-04-08T12:55

общество

взрыв в кафе в петербурге

владлен татарский

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Погибший при теракте в кафе в Петербурге военкор Владлен Татарский жил как герой и умер как герой, заявил журналистам лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. В субботу на Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с Владленом Татарским. "Он жил честно, как герой, и ушел из жизни как герой. Поэтому на его примере будут учиться тысячи и тысячи молодых россиян, наших современников", - сказал Слуцкий. Он отметил, что жизнь военкора была яркой. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.

https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863945002.html

https://ria.ru/20230408/chicherina-1863748512.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский, леонид слуцкий (политик)