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Слуцкий попрощался с военкором Владленом Татарским - РИА Новости, 08.04.2023
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12:51 08.04.2023 (обновлено: 12:55 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863953950.html
Слуцкий попрощался с военкором Владленом Татарским
Слуцкий попрощался с военкором Владленом Татарским - РИА Новости, 08.04.2023
Слуцкий попрощался с военкором Владленом Татарским
Погибший при теракте в кафе в Петербурге военкор Владлен Татарский жил как герой и умер как герой, заявил журналистам лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T12:51
2023-04-08T12:55
общество
взрыв в кафе в петербурге
владлен татарский
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Погибший при теракте в кафе в Петербурге военкор Владлен Татарский жил как герой и умер как герой, заявил журналистам лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. В субботу на Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с Владленом Татарским. "Он жил честно, как герой, и ушел из жизни как герой. Поэтому на его примере будут учиться тысячи и тысячи молодых россиян, наших современников", - сказал Слуцкий. Он отметил, что жизнь военкора была яркой. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.
https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863945002.html
https://ria.ru/20230408/chicherina-1863748512.html
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Влада Копылова
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общество, взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский, леонид слуцкий (политик)
Общество, Взрыв в кафе в Петербурге, Владлен Татарский, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий попрощался с военкором Владленом Татарским

Лидер ЛДПР Слуцкий: погибший военкор Владлен Татарский жил как герой и умер как герой

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПортрет блогера, военного корреспондента, писателя, ополченца Донбасса Владлена Татарского
Портрет блогера, военного корреспондента, писателя, ополченца Донбасса Владлена Татарского - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Портрет блогера, военного корреспондента, писателя, ополченца Донбасса Владлена Татарского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Погибший при теракте в кафе в Петербурге военкор Владлен Татарский жил как герой и умер как герой, заявил журналистам лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
В субботу на Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с Владленом Татарским.
"Он жил честно, как герой, и ушел из жизни как герой. Поэтому на его примере будут учиться тысячи и тысячи молодых россиян, наших современников", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что жизнь военкора была яркой.
Билборд в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Музыкант Апачев об убийстве Татарского: украинский режим родил легенду
Вчера, 11:37
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
* Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.
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ОбществоВзрыв в кафе в ПетербургеВладлен ТатарскийЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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