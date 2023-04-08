https://ria.ru/20230408/strelby-1863959379.html
Жителей Севастополя предупредили об учебных cтрельбах
Жителей Севастополя предупредили об учебных cтрельбах - РИА Новости, 08.04.2023
Жителей Севастополя предупредили об учебных cтрельбах
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о проходящих в субботу учебных стрельбах на входе в Севастопольскую бухту. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T13:45
2023-04-08T13:45
2023-04-08T13:45
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о проходящих в субботу учебных стрельбах на входе в Севастопольскую бухту. "На Северном молу идет учебная стрельба нашего флота", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что в городе все спокойно. Учебные стрельбы флота проводились на текущей неделе несколько раз в Севастопольской бухте.
https://ria.ru/20230405/evpatoriya-1863081813.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
Жителей Севастополя предупредили об учебных cтрельбах
Жителей Севастополя предупредили об учебных cтрельбах у входа в бухту