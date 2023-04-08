https://ria.ru/20230408/strelby-1863959379.html

Жителей Севастополя предупредили об учебных cтрельбах

Жителей Севастополя предупредили об учебных cтрельбах - РИА Новости, 08.04.2023

Жителей Севастополя предупредили об учебных cтрельбах

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о проходящих в субботу учебных стрельбах на входе в Севастопольскую бухту. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T13:45

2023-04-08T13:45

2023-04-08T13:45

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о проходящих в субботу учебных стрельбах на входе в Севастопольскую бухту. "На Северном молу идет учебная стрельба нашего флота", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что в городе все спокойно. Учебные стрельбы флота проводились на текущей неделе несколько раз в Севастопольской бухте.

https://ria.ru/20230405/evpatoriya-1863081813.html

севастополь

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

севастополь, михаил развожаев, безопасность