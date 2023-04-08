https://ria.ru/20230408/ssha-1863909689.html
Предсказавший крах Украины профессор из США объяснил свой прогноз
Предсказавший крах Украины профессор из США объяснил свой прогноз - РИА Новости, 08.04.2023
Предсказавший крах Украины профессор из США объяснил свой прогноз
Профессор политической науки университета Род-Айленда Николай Петро, чьи высказывания на экспертной конференции Bank of America возмутили ее участников и... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T02:11
2023-04-08T02:11
2023-04-08T06:30
украина
киев
россия
николай петров
bank of america
в мире
citigroup
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059191_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_9406c849d8c067cc50e91555e2b52b8a.jpg
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Профессор политической науки университета Род-Айленда Николай Петро, чьи высказывания на экспертной конференции Bank of America возмутили ее участников и привели к отмене мероприятия, объяснил, что он предсказывал поражение Украины лишь аналитически.Ранее газета Financial Times сообщила, что американский Bank of America (BofA) прервал онлайн-конференцию по геополитике из-за пророссийских комментариев, на которые пожаловались клиенты. Конференция должна была идти два дня, но организаторы отменили три сессии, посвященные санкциям США в отношении России и отношениям между Москвой и Вашингтоном. Согласно публикации, жалобы касались содержания комментариев ряда спикеров на онлайн-форумах мероприятия. Петро, к примеру, заявил, что Украину ждет поражение, другие участники конференции сочли эти слова шокирующими."Я имел в виду, что конфликт отбросил Украину дальше, чем она была до него, когда она уже была самой бедной страной в Европе", - сказал Петро РИА Новости."Я указал автору материала о конференции из Financial Times, что есть разница между высказыванием в поддержку и анализом. Я высказывал анализ", - добавил он.По словам эксперта, Украине теперь нужен длительный период, чтобы оправиться и восстановить экономическую стабильность, на это могут уйти десятилетия. В том числе, указал Петро, Киеву нужно договариваться с миллионами русскоязычных жителей, которые хотят чувствовать себя желанными в своей стране. Также необходимо урегулирование вопросов с Россией о границе и выправление отношений в других сферах, добавил эксперт. Без этого Украина останется нищей и изолированной, сказал Петро. Он добавил, что разговоров о том, как достичь этих целей, необходимых для выживания Украины, не ведется. Bank of America — американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Входит в четверку крупнейших банков США, наряду с Citigroup, Wells Fargo и JPMorgan Chase.
https://ria.ru/20230406/ukraina-1863547257.html
https://ria.ru/20230401/ukraina-1862352572.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059191_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_87a1aa1e49cd5d5d7faf842a302e3d0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, россия, николай петров, bank of america, в мире, citigroup
Украина, Киев, Россия, Николай Петров, Bank of America, В мире, Citigroup
Предсказавший крах Украины профессор из США объяснил свой прогноз
Американский профессор Петро заявил, что его слова о поражении Украины были анализом
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Профессор политической науки университета Род-Айленда Николай Петро, чьи высказывания на экспертной конференции Bank of America возмутили ее участников и привели к отмене мероприятия, объяснил, что он предсказывал поражение Украины лишь аналитически.
Ранее газета Financial Times сообщила, что американский Bank of America (BofA) прервал онлайн-конференцию по геополитике из-за пророссийских комментариев, на которые пожаловались клиенты. Конференция должна была идти два дня, но организаторы отменили три сессии, посвященные санкциям США в отношении России и отношениям между Москвой и Вашингтоном. Согласно публикации, жалобы касались содержания комментариев ряда спикеров на онлайн-форумах мероприятия. Петро, к примеру, заявил, что Украину ждет поражение, другие участники конференции сочли эти слова шокирующими.
В США указали на угрозу, которая заставит их оставить Украину через полгода
"Я имел в виду, что конфликт отбросил Украину дальше, чем она была до него, когда она уже была самой бедной страной в Европе", - сказал Петро РИА Новости.
"Я указал автору материала о конференции из Financial Times, что есть разница между высказыванием в поддержку и анализом. Я высказывал анализ", - добавил он.
По словам эксперта, Украине
теперь нужен длительный период, чтобы оправиться и восстановить экономическую стабильность, на это могут уйти десятилетия. В том числе, указал Петро, Киеву нужно договариваться с миллионами русскоязычных жителей, которые хотят чувствовать себя желанными в своей стране. Также необходимо урегулирование вопросов с Россией
о границе и выправление отношений в других сферах, добавил эксперт. Без этого Украина останется нищей и изолированной, сказал Петро.
Он добавил, что разговоров о том, как достичь этих целей, необходимых для выживания Украины, не ведется.
Bank of America
— американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Входит в четверку крупнейших банков США
, наряду с Citigroup
, Wells Fargo и JPMorgan Chase.
США заняли выжидательную позицию по ситуации на Украине, считает эксперт