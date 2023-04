https://ria.ru/20230408/ssha-1863909689.html

Предсказавший крах Украины профессор из США объяснил свой прогноз

Предсказавший крах Украины профессор из США объяснил свой прогноз

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Профессор политической науки университета Род-Айленда Николай Петро, чьи высказывания на экспертной конференции Bank of America возмутили ее участников и привели к отмене мероприятия, объяснил, что он предсказывал поражение Украины лишь аналитически.Ранее газета Financial Times сообщила, что американский Bank of America (BofA) прервал онлайн-конференцию по геополитике из-за пророссийских комментариев, на которые пожаловались клиенты. Конференция должна была идти два дня, но организаторы отменили три сессии, посвященные санкциям США в отношении России и отношениям между Москвой и Вашингтоном. Согласно публикации, жалобы касались содержания комментариев ряда спикеров на онлайн-форумах мероприятия. Петро, к примеру, заявил, что Украину ждет поражение, другие участники конференции сочли эти слова шокирующими."Я имел в виду, что конфликт отбросил Украину дальше, чем она была до него, когда она уже была самой бедной страной в Европе", - сказал Петро РИА Новости."Я указал автору материала о конференции из Financial Times, что есть разница между высказыванием в поддержку и анализом. Я высказывал анализ", - добавил он.По словам эксперта, Украине теперь нужен длительный период, чтобы оправиться и восстановить экономическую стабильность, на это могут уйти десятилетия. В том числе, указал Петро, Киеву нужно договариваться с миллионами русскоязычных жителей, которые хотят чувствовать себя желанными в своей стране. Также необходимо урегулирование вопросов с Россией о границе и выправление отношений в других сферах, добавил эксперт. Без этого Украина останется нищей и изолированной, сказал Петро. Он добавил, что разговоров о том, как достичь этих целей, необходимых для выживания Украины, не ведется. Bank of America — американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Входит в четверку крупнейших банков США, наряду с Citigroup, Wells Fargo и JPMorgan Chase.

