Рейтинг@Mail.ru
Автопоезд из 40 машин отправили из Тувы в зону спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 08.04.2023 (обновлено: 18:32 05.05.2023)
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1870028373.html
Автопоезд из 40 машин отправили из Тувы в зону спецоперации
Автопоезд из 40 машин отправили из Тувы в зону спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
Автопоезд из 40 машин отправили из Тувы в зону спецоперации
Автопоезд из 40 машин высокой проходимости отправился из столицы Тувы Кызыла к военным в зону спецоперации, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 05.05.2023
2023-04-08T13:28
2023-05-05T18:32
специальная военная операция на украине
общество
республика тыва
абакан
владислав ховалыг
ульяновский автомобильный завод (уаз)
воздушно-космические силы россии
группа газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772781012_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30a7710b9d036ce7bc0a737ea897f7a9.jpg
КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Автопоезд из 40 машин высокой проходимости отправился из столицы Тувы Кызыла к военным в зону спецоперации, сообщает пресс-служба главы республики. По ее данным, Тува передала больше всех машин участникам спецоперации в рамках акции "Автопоезд" из регионов Сибири. "Сегодня в Кызыле на торжественном митинге прошли проводы собранных в рамках объявленной Общероссийским общественным движением "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" акции "Автопоезд" автомобилей, предназначенных для участников специальной военной операции, которые находятся на передовой. На площади Арата выставили 40 автомашин высокой проходимости: "УАЗ", "Нивы", "Газели", "ГАЗ" и "УРАЛ", - говорится в сообщении. О проведении акции в Туве было объявлено на расширенном заседании членов Единого штаба Тувы по оказанию помощи участникам СВО и их семьям в правительстве республики. В нем также приняли участие представители духовенства, бизнес-сообщества, депутаты Верховного Хурала РТ и Хурала представителей города Кызыла, общественных организаций и федераций, по каналам ВКС присутствовали также председатели районных администраций. Машины собирали до последнего дня и уже в пятницу к акции присоединилось Управление Камбы-Ламы по Республике Тыва, передавшее для бойцов "Ниву". "Участники "Автопоезда" – трудовые коллективы предприятий и организаций, жители сел и городов, сельхозпредприятия и фермеры, предприниматели, дружные семьи, родные и близкие военнослужащих. Низкий вам поклон за столь благородное дело! У тувинского народа есть пословица: Дамырактар чыылгаш – хем болур, тарамыктар чыылгаш – күш болур; Ручьи сольются – река будет, разобщенные соединятся – сила будет", – сказал глава Тувы Владислав Ховалыг, выступая на митинге. После завершения торжественной части и праздничного концерта с участием ведущих творческих коллективов республики колонна автомашин выехала с площади Арата и направилась на 9 километр – первой машиной в колонне "УАЗ Hunter" управлял Ховалыг. По данным пресс-службы, сегодня автопоезд отправится в столицу Хакасии Абакан, а дальше партнер акции, компания РЖД, которая предоставляет бесплатно вагоны для машин, доставит их на передовую, где они будут адресно, по заявкам распределены между частями, в которых служат бойцы из Тувы.
https://ria.ru/20230505/avtomobili-1870008671.html
республика тыва
абакан
кызыл
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772781012_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b378556365bc447d4c21a8d7497afc70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика тыва, абакан, владислав ховалыг, ульяновский автомобильный завод (уаз), воздушно-космические силы россии, группа газ, кызыл, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Республика Тыва, Абакан, Владислав Ховалыг, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Воздушно-космические силы России, Группа ГАЗ, Кызыл, Надежные люди
Автопоезд из 40 машин отправили из Тувы в зону спецоперации

Автопоезд из 40 машин высокой проходимости отправили из Тувы в зону спецоперации

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на село Кызыл-Хая в Монгун-Тайгинском районе Республики Тыва
Вид на село Кызыл-Хая в Монгун-Тайгинском районе Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на село Кызыл-Хая в Монгун-Тайгинском районе Республики Тыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Автопоезд из 40 машин высокой проходимости отправился из столицы Тувы Кызыла к военным в зону спецоперации, сообщает пресс-служба главы республики.
По ее данным, Тува передала больше всех машин участникам спецоперации в рамках акции "Автопоезд" из регионов Сибири.
"Сегодня в Кызыле на торжественном митинге прошли проводы собранных в рамках объявленной Общероссийским общественным движением "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" акции "Автопоезд" автомобилей, предназначенных для участников специальной военной операции, которые находятся на передовой. На площади Арата выставили 40 автомашин высокой проходимости: "УАЗ", "Нивы", "Газели", "ГАЗ" и "УРАЛ", - говорится в сообщении.
О проведении акции в Туве было объявлено на расширенном заседании членов Единого штаба Тувы по оказанию помощи участникам СВО и их семьям в правительстве республики. В нем также приняли участие представители духовенства, бизнес-сообщества, депутаты Верховного Хурала РТ и Хурала представителей города Кызыла, общественных организаций и федераций, по каналам ВКС присутствовали также председатели районных администраций. Машины собирали до последнего дня и уже в пятницу к акции присоединилось Управление Камбы-Ламы по Республике Тыва, передавшее для бойцов "Ниву".
"Участники "Автопоезда" – трудовые коллективы предприятий и организаций, жители сел и городов, сельхозпредприятия и фермеры, предприниматели, дружные семьи, родные и близкие военнослужащих. Низкий вам поклон за столь благородное дело! У тувинского народа есть пословица: Дамырактар чыылгаш – хем болур, тарамыктар чыылгаш – күш болур; Ручьи сольются – река будет, разобщенные соединятся – сила будет", – сказал глава Тувы Владислав Ховалыг, выступая на митинге.
После завершения торжественной части и праздничного концерта с участием ведущих творческих коллективов республики колонна автомашин выехала с площади Арата и направилась на 9 километр – первой машиной в колонне "УАЗ Hunter" управлял Ховалыг. По данным пресс-службы, сегодня автопоезд отправится в столицу Хакасии Абакан, а дальше партнер акции, компания РЖД, которая предоставляет бесплатно вагоны для машин, доставит их на передовую, где они будут адресно, по заявкам распределены между частями, в которых служат бойцы из Тувы.
Пятнадцать автомобилей отправили в зону СВО из Иркутска - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
В зону спецоперации отправили 15 автомобилей из Иркутска
17:52
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРеспублика ТываАбаканВладислав ХовалыгУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Воздушно-космические силы РоссииГруппа ГАЗКызылНадежные люди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала