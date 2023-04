Спецоперация, 8 апреля: новая утечка секретных документов США по Украине

https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1864003707.html

Газета The New York Times сообщила, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в Сеть. По утверждению издания, в

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Газета The New York Times сообщила, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в Сеть. По утверждению издания, в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Журналисты британской газеты The Times изучили десятки документов, которые могут быть фотокопиями секретных материалов, датированных концом февраля — началом марта, и касаться брифингов разведки по ситуации в мире и оценок оборонительных возможностей Украины. Согласно тем же данным, документы включают в себя аналитические заключения США о Китае и других странах. "Материалы также содержат отсылки к засекреченным источникам и методам сбора информации, что вызвало тревогу у чиновников США, ответственных за национальную безопасность", — говорится в сообщении. Газета со ссылкой на анонимный военный источник сообщила, что многие документы — это подготовленные зимой материалы для начальника Объединенного комитета штабов США Марка Милли и других высокопоставленных представителей Пентагона, уточняя, что доступ к материалам был у многих американских военных с достаточными полномочиями.В Пентагоне и Минюсте США уже сообщили о расследовании данной информации. Ход спецоперацииНа Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили до 370 украинских военнослужащих и наемников, три БМП и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщили в субботу в Минобороны России. Там же заявили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих. Кроме того, на Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 55 украинских военнослужащих, бронемашину и две гаубицы, а на Херсонском направлении российские военнослужащие уничтожили за сутки до 60 украинских солдат. Авиация и артиллерия России поразили за сутки 92 украинских артподразделения, живую силу и технику в 114 районах, уничтожили три склада боеприпасов. По данным министерства, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS. Всего с начала спецоперации уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3702 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8574 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4532 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9342 единицы специальной военной автомобильной техники. О планах Киева провести провокацию в Сумской области В субботу в российском Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что Киев собирается провести в Сумской области провокацию и обвинить Россию в применении отравляющих веществ. Отмечается, что на оборудованные псевдопозиции Киев планирует доставить из моргов тела и останки погибших украинских военнослужащих, смерть которых наступила якобы в результате огневого поражения "российскими" артиллерийскими боеприпасами, снаряженными "отравляющими веществами".Киевский режим собирается обработать участок местности и останки отравляющим веществом, чтобы приглашенные эксперты из западных стран, в настоящее время находящиеся на территории Украины, могли задокументировать якобы "применение российскими Вооруженными силами "химического оружия".Указывается, что акцию Украина намеревается провести, чтобы отвлечь внимание международной общественности от опубликованных ООН фактов многочисленных военных преступлений, совершенных военнослужащими украинской армии и боевиками националистических формирований, киевским режимом спланировано проведение специальной информационной акции.В штабе добавили, что спецслужбам Украины поручено подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению "химического оружия", а также сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО "Град". Утверждается, что, по замыслу киевского режима, данная провокация позволит развернуть в западных СМИ очередную медиакампанию по дискредитации Российской Федерации, в том числе попытаться инициировать заседание Совета Безопасности ООН с соответствующими обвинениями российской стороны.Обстрелы со стороны ВСУ Украинские войска с утра обстреляли поселки Владимировка и Никольское в Волновахском районе ДНР, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра за три минуты, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Позже в центре сообщили, что при обстреле пострадал один мирный житель.Советник главы Крыма Аксенова Олег Крючков сообщил, что в районе Феодосии, по предварительной информации, сработали системы ПВО. Ракета, запущенная со стороны Украины, была сбита над Феодосией. По сообщению Крючкова, обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма, никто не пострадал.Днем украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в СЦКК. Кроме того, представительство зафиксировало обстрел поселка Яковлевка в окрестностях Донецка. По населенному пункту было выпущено четыре снаряда того же калибра.Украинские войска также обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Позже были обстреляны Кировский и Куйбышевский районы Донецка в ДНР, выпущены шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Позже мэр Донецка Дмитрий Шевченко сообщил, что пострадали четыре мирных жителя в результате обстрела Ясиноватой в ДНР. После чего последовали новые обстрелы со стороны украинских войск по тому же району, были выпущены еще две ракеты из РСЗО. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск к вечеру увеличилось до семи, сообщил Шевченко.Вокруг спецоперацииБывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер призвал иностранных наемников покинуть Украину, так как им грозит гибель, по его мнению, Киев потерпит поражение уже в конце лета или начале осени. По его словам, согласно некоторым данным, западные партнеры сказали Украине "притормозить с расходованием 155-миллиметровых снарядов". "(У Украины) будет кризис с боеприпасами", — считает бывший разведчик. Комментируя недавние публикации в американских СМИ об утечке данных о подготовке Штатами и НАТО наступления против России, Риттер заявил, что "следил за вооружениями, которое НАТО, по заявлениям альянса, собиралось поставить Украине". "И когда я сравниваю эти данные, эти "утекшие" документы со своей информацией, которую собрал по открытым источникам, они полностью совпадают", — отметил он.Британская газета The Times сообщила о том, что украинские войска в октябре прошлого года попытались отбить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) у российских сил, однако им это не удалось. По ее данным, в операции принимала участие группировка численностью около 600 военнослужащих из элитных подразделений, вооруженная, в чатсности, крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами Mk 19. У группировки был приказ "начать штурм, чтобы отбить Запорожскую атомную электростанцию". Как отмечает газета, Киев ранее "не признавал" факта атаки на ЗАЭС, однако задействованные украинские силы, в том числе из военной разведки и военно-морского флота, рассказали изданию о попытке взять ЗАЭС под контроль. По словам одного из украинских офицеров, которые приводит издание, у Запорожской АЭС организована "очень плотная оборона".Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила РИА Новости, что Украина усложняет и затягивает процесс обмена пленными с республикой. По ее словам, в связи с этим сложно назвать точную дату и количество участников следующего обмена. Она также отметила, что международные структуры ни разу не приняли должных мер по отношению к Украине за пытки военнослужащих ДНР, которые носят массовый характер еще с 2014 года. По данным аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, практически 100% военнослужащих ДНР, возвращенных из украинского плена, подверглись пыткам, избиениям и другим видам жестокого обращения со стороны представителей вооруженных формирований Украины. Эти данные были получены по результатам личных опросов военнослужащих и выводам судебно-медицинских экспертов. Госсекретарь США Энтони Блинкен на данный момент исключил проведение переговоров между Россией и Украиной, заявив, что для этого необходима готовность к "конструктивным" переговорам со стороны Москвы. По его словам, идея прекращения огня может казаться "заманчивой", однако мир не будет "справедливым и прочным" в случае, если это будет означать "ратификацию захвата Россией значительной украинской территории".Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не будет на планете. Он считает, что рядовые американцы не понимают, что такое "Украина" и где "оно" находится, и рано или поздно спросят у властей за ее поддержку. "И тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов", — написал Медведев в публикации во "ВКонтакте".По его мнению, американские политические элиты пытаются сделать себе пиар на военных и санкционных кампаниях, а на самом деле Украина не нужна США. Он также отметил, что кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, — недоразумение, "нам не нужна недоукраина, а нужна Большая Великая Россия".

