Рейтинг@Mail.ru
Российские военные захватили опорный пункт на Кременском участке фронта - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 08.04.2023 (обновлено: 19:53 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863999251.html
Российские военные захватили опорный пункт на Кременском участке фронта
Российские военные захватили опорный пункт на Кременском участке фронта - РИА Новости, 08.04.2023
Российские военные захватили опорный пункт на Кременском участке фронта
Бойцы Центрального военного округа и группировки "Отважные" взяли очередной опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, сообщил солдат с позывным РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T19:43
2023-04-08T19:53
донбасс
кременная
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472852_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_b5ba418508bb61a718f8283bb3f1ff8a.jpg
ЛУГАНСК, 8 апр — РИА Новости. Бойцы Центрального военного округа и группировки "Отважные" взяли очередной опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, сообщил солдат с позывным Зенит.По его словам, обнаружить противника удалось при помощи квадрокоптера. После определения координат по опорному пункту отработала артиллерия. Бойцам поставили задачу взять эту точку под контроль."Выдвинулась сначала группа огневого подавления. Снайперы отработали наблюдателей. После того как группа захвата подошла уже вплотную, появился один из противников, его ликвидировали сразу же", — рассказал Зенит.Он уточнил, что единственный выживший на опорном пункте украинский солдат сдался в плен."Опорник перешел под наш контроль", — пояснил российский боец.В последние месяцы на этом направлении идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает Кременную и Сватово и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются. ВСУ несут там тяжелые потери.
https://ria.ru/20230408/udar-1863939058.html
https://ria.ru/20230408/t-80-1863912977.html
донбасс
кременная
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472852_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_3866b2550aeeb8dae31f0f8d068c1f90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, кременная, безопасность
Донбасс, Кременная, Безопасность
Российские военные захватили опорный пункт на Кременском участке фронта

Бойцы ЦВО и группировки "Отважные" взяли опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 апр — РИА Новости. Бойцы Центрального военного округа и группировки "Отважные" взяли очередной опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, сообщил солдат с позывным Зенит.
По его словам, обнаружить противника удалось при помощи квадрокоптера. После определения координат по опорному пункту отработала артиллерия. Бойцам поставили задачу взять эту точку под контроль.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
ВС России нанесли удар по скоплению техники ВСУ на Купянском направлении
Вчера, 11:00
"Выдвинулась сначала группа огневого подавления. Снайперы отработали наблюдателей. После того как группа захвата подошла уже вплотную, появился один из противников, его ликвидировали сразу же", — рассказал Зенит.
Он уточнил, что единственный выживший на опорном пункте украинский солдат сдался в плен.
"Опорник перешел под наш контроль", — пояснил российский боец.
В последние месяцы на этом направлении идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает Кременную и Сватово и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются. ВСУ несут там тяжелые потери.
Боевая работа экипажей танков Т-80 Западного военного округа - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Опубликованы кадры уничтожения танком Т-80 командного пункта ВСУ
Вчера, 05:03
 
ДонбассКременнаяБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала