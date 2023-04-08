https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863999251.html
Российские военные захватили опорный пункт на Кременском участке фронта
Российские военные захватили опорный пункт на Кременском участке фронта - РИА Новости, 08.04.2023
Российские военные захватили опорный пункт на Кременском участке фронта
Бойцы Центрального военного округа и группировки "Отважные" взяли очередной опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, сообщил солдат с позывным РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T19:43
2023-04-08T19:43
2023-04-08T19:53
донбасс
кременная
безопасность
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ЛУГАНСК, 8 апр — РИА Новости. Бойцы Центрального военного округа и группировки "Отважные" взяли очередной опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, сообщил солдат с позывным Зенит.По его словам, обнаружить противника удалось при помощи квадрокоптера. После определения координат по опорному пункту отработала артиллерия. Бойцам поставили задачу взять эту точку под контроль."Выдвинулась сначала группа огневого подавления. Снайперы отработали наблюдателей. После того как группа захвата подошла уже вплотную, появился один из противников, его ликвидировали сразу же", — рассказал Зенит.Он уточнил, что единственный выживший на опорном пункте украинский солдат сдался в плен."Опорник перешел под наш контроль", — пояснил российский боец.В последние месяцы на этом направлении идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает Кременную и Сватово и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются. ВСУ несут там тяжелые потери.
https://ria.ru/20230408/udar-1863939058.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донбасс, кременная, безопасность
Донбасс, Кременная, Безопасность
Российские военные захватили опорный пункт на Кременском участке фронта
Бойцы ЦВО и группировки "Отважные" взяли опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта
ЛУГАНСК, 8 апр — РИА Новости. Бойцы Центрального военного округа и группировки "Отважные" взяли очередной опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, сообщил солдат с позывным Зенит.
По его словам, обнаружить противника удалось при помощи квадрокоптера. После определения координат по опорному пункту отработала артиллерия. Бойцам поставили задачу взять эту точку под контроль.
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"Выдвинулась сначала группа огневого подавления. Снайперы отработали наблюдателей. После того как группа захвата подошла уже вплотную, появился один из противников, его ликвидировали сразу же", — рассказал Зенит.
Он уточнил, что единственный выживший на опорном пункте украинский солдат сдался в плен.
"Опорник перешел под наш контроль", — пояснил российский боец.
В последние месяцы на этом направлении идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает Кременную и Сватово
и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются. ВСУ несут там тяжелые потери.
Опубликованы кадры уничтожения танком Т-80 командного пункта ВСУ