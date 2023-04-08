https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863999251.html

Российские военные захватили опорный пункт на Кременском участке фронта

Российские военные захватили опорный пункт на Кременском участке фронта - РИА Новости, 08.04.2023

Российские военные захватили опорный пункт на Кременском участке фронта

Бойцы Центрального военного округа и группировки "Отважные" взяли очередной опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, сообщил солдат с позывным РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T19:43

2023-04-08T19:43

2023-04-08T19:53

донбасс

кременная

безопасность

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ЛУГАНСК, 8 апр — РИА Новости. Бойцы Центрального военного округа и группировки "Отважные" взяли очередной опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, сообщил солдат с позывным Зенит.По его словам, обнаружить противника удалось при помощи квадрокоптера. После определения координат по опорному пункту отработала артиллерия. Бойцам поставили задачу взять эту точку под контроль."Выдвинулась сначала группа огневого подавления. Снайперы отработали наблюдателей. После того как группа захвата подошла уже вплотную, появился один из противников, его ликвидировали сразу же", — рассказал Зенит.Он уточнил, что единственный выживший на опорном пункте украинский солдат сдался в плен."Опорник перешел под наш контроль", — пояснил российский боец.В последние месяцы на этом направлении идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает Кременную и Сватово и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются. ВСУ несут там тяжелые потери.

https://ria.ru/20230408/udar-1863939058.html

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донбасс

кременная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, кременная, безопасность