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Из Тувы в зону спецоперации отправили машины высокой проходимости - РИА Новости, 08.04.2023
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13:36 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863958880.html
Из Тувы в зону спецоперации отправили машины высокой проходимости
Из Тувы в зону спецоперации отправили машины высокой проходимости - РИА Новости, 08.04.2023
Из Тувы в зону спецоперации отправили машины высокой проходимости
Автопоезд из 40 машин высокой проходимости отправился из столицы Тувы Кызыла к военным в зону спецоперации, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T13:36
2023-04-08T13:36
общество
кызыл
республика тыва
абакан
владислав ховалыг
ульяновский автомобильный завод (уаз)
группа газ
воздушно-космические силы россии
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КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Автопоезд из 40 машин высокой проходимости отправился из столицы Тувы Кызыла к военным в зону спецоперации, сообщает пресс-служба главы республики. По ее данным, Тува передала больше всех машин участникам спецоперации в рамках акции "Автопоезд" из регионов Сибири. "Сегодня в Кызыле на торжественном митинге прошли проводы собранных в рамках объявленной Общероссийским общественным движением "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" акции "Автопоезд" автомобилей, предназначенных для участников специальной военной операции, которые находятся на передовой. На площади Арата выставили 40 автомашин высокой проходимости: "УАЗ", "Нивы", "Газели", "ГАЗ" и "УРАЛ", - говорится в сообщении. О проведении акции в Туве было объявлено на расширенном заседании членов Единого штаба Тувы по оказанию помощи участникам СВО и их семьям в правительстве республики. В нем также приняли участие представители духовенства, бизнес-сообщества, депутаты Верховного Хурала РТ и Хурала представителей города Кызыла, общественных организаций и федераций, по каналам ВКС присутствовали также председатели районных администраций. Машины собирали до последнего дня и уже в пятницу к акции присоединилось Управление Камбы-Ламы по Республике Тыва, передавшее для бойцов "Ниву". "Участники "Автопоезда" – трудовые коллективы предприятий и организаций, жители сел и городов, сельхозпредприятия и фермеры, предприниматели, дружные семьи, родные и близкие военнослужащих. Низкий вам поклон за столь благородное дело! У тувинского народа есть пословица: Дамырактар чыылгаш – хем болур, тарамыктар чыылгаш – күш болур; Ручьи сольются – река будет, разобщенные соединятся – сила будет", – сказал глава Тувы Владислав Ховалыг, выступая на митинге. После завершения торжественной части и праздничного концерта с участием ведущих творческих коллективов республики колонна автомашин выехала с площади Арата и направилась на 9 километр – первой машиной в колонне "УАЗ Hunter" управлял Ховалыг. По данным пресс-службы, сегодня автопоезд отправится в столицу Хакасии Абакан, а дальше партнер акции, компания РЖД, которая предоставляет бесплатно вагоны для машин, доставит их на передовую, где они будут адресно, по заявкам распределены между частями, в которых служат бойцы из Тувы.
https://ria.ru/20230401/kuvshinnikov-1862340973.html
https://ria.ru/20230328/spetsoperatsiya-1861268664.html
кызыл
республика тыва
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общество, кызыл, республика тыва, абакан, владислав ховалыг, ульяновский автомобильный завод (уаз), группа газ, воздушно-космические силы россии
Общество, Кызыл, Республика Тыва, Абакан, Владислав Ховалыг, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Группа ГАЗ, Воздушно-космические силы России
Из Тувы в зону спецоперации отправили машины высокой проходимости

Автопоезд из 40 машин высокой проходимости отправили из Тувы в зону спецоперации

© Фото : Правительство Республики ТываТува передала больше всех машин участникам спецоперации в рамках акции "Автопоезд" из регионов Сибири
Тува передала больше всех машин участникам спецоперации в рамках акции Автопоезд из регионов Сибири - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Фото : Правительство Республики Тыва
Тува передала больше всех машин участникам спецоперации в рамках акции "Автопоезд" из регионов Сибири
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КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Автопоезд из 40 машин высокой проходимости отправился из столицы Тувы Кызыла к военным в зону спецоперации, сообщает пресс-служба главы республики.
По ее данным, Тува передала больше всех машин участникам спецоперации в рамках акции "Автопоезд" из регионов Сибири.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников с бойцами в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Глава Вологодской области встретился с бойцами в зоне спецоперации
1 апреля, 12:44
"Сегодня в Кызыле на торжественном митинге прошли проводы собранных в рамках объявленной Общероссийским общественным движением "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" акции "Автопоезд" автомобилей, предназначенных для участников специальной военной операции, которые находятся на передовой. На площади Арата выставили 40 автомашин высокой проходимости: "УАЗ", "Нивы", "Газели", "ГАЗ" и "УРАЛ", - говорится в сообщении.
О проведении акции в Туве было объявлено на расширенном заседании членов Единого штаба Тувы по оказанию помощи участникам СВО и их семьям в правительстве республики. В нем также приняли участие представители духовенства, бизнес-сообщества, депутаты Верховного Хурала РТ и Хурала представителей города Кызыла, общественных организаций и федераций, по каналам ВКС присутствовали также председатели районных администраций. Машины собирали до последнего дня и уже в пятницу к акции присоединилось Управление Камбы-Ламы по Республике Тыва, передавшее для бойцов "Ниву".
"Участники "Автопоезда" – трудовые коллективы предприятий и организаций, жители сел и городов, сельхозпредприятия и фермеры, предприниматели, дружные семьи, родные и близкие военнослужащих. Низкий вам поклон за столь благородное дело! У тувинского народа есть пословица: Дамырактар чыылгаш – хем болур, тарамыктар чыылгаш – күш болур; Ручьи сольются – река будет, разобщенные соединятся – сила будет", – сказал глава Тувы Владислав Ховалыг, выступая на митинге.
После завершения торжественной части и праздничного концерта с участием ведущих творческих коллективов республики колонна автомашин выехала с площади Арата и направилась на 9 километр – первой машиной в колонне "УАЗ Hunter" управлял Ховалыг. По данным пресс-службы, сегодня автопоезд отправится в столицу Хакасии Абакан, а дальше партнер акции, компания РЖД, которая предоставляет бесплатно вагоны для машин, доставит их на передовую, где они будут адресно, по заявкам распределены между частями, в которых служат бойцы из Тувы.
Глава города Воркуты Ярослав Шапошников
Глава Воркуты пойдет служить по контракту в зоне спецоперации
28 марта, 15:16
 
ОбществоКызылРеспублика ТываАбаканВладислав ХовалыгУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Группа ГАЗВоздушно-космические силы России
 
 
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