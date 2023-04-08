Из Тувы в зону спецоперации отправили машины высокой проходимости
Автопоезд из 40 машин высокой проходимости отправили из Тувы в зону спецоперации
© Фото : Правительство Республики ТываТува передала больше всех машин участникам спецоперации в рамках акции "Автопоезд" из регионов Сибири
Тува передала больше всех машин участникам спецоперации в рамках акции "Автопоезд" из регионов Сибири
КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Автопоезд из 40 машин высокой проходимости отправился из столицы Тувы Кызыла к военным в зону спецоперации, сообщает пресс-служба главы республики.
По ее данным, Тува передала больше всех машин участникам спецоперации в рамках акции "Автопоезд" из регионов Сибири.
"Сегодня в Кызыле на торжественном митинге прошли проводы собранных в рамках объявленной Общероссийским общественным движением "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" акции "Автопоезд" автомобилей, предназначенных для участников специальной военной операции, которые находятся на передовой. На площади Арата выставили 40 автомашин высокой проходимости: "УАЗ", "Нивы", "Газели", "ГАЗ" и "УРАЛ", - говорится в сообщении.
О проведении акции в Туве было объявлено на расширенном заседании членов Единого штаба Тувы по оказанию помощи участникам СВО и их семьям в правительстве республики. В нем также приняли участие представители духовенства, бизнес-сообщества, депутаты Верховного Хурала РТ и Хурала представителей города Кызыла, общественных организаций и федераций, по каналам ВКС присутствовали также председатели районных администраций. Машины собирали до последнего дня и уже в пятницу к акции присоединилось Управление Камбы-Ламы по Республике Тыва, передавшее для бойцов "Ниву".
"Участники "Автопоезда" – трудовые коллективы предприятий и организаций, жители сел и городов, сельхозпредприятия и фермеры, предприниматели, дружные семьи, родные и близкие военнослужащих. Низкий вам поклон за столь благородное дело! У тувинского народа есть пословица: Дамырактар чыылгаш – хем болур, тарамыктар чыылгаш – күш болур; Ручьи сольются – река будет, разобщенные соединятся – сила будет", – сказал глава Тувы Владислав Ховалыг, выступая на митинге.
После завершения торжественной части и праздничного концерта с участием ведущих творческих коллективов республики колонна автомашин выехала с площади Арата и направилась на 9 километр – первой машиной в колонне "УАЗ Hunter" управлял Ховалыг. По данным пресс-службы, сегодня автопоезд отправится в столицу Хакасии Абакан, а дальше партнер акции, компания РЖД, которая предоставляет бесплатно вагоны для машин, доставит их на передовую, где они будут адресно, по заявкам распределены между частями, в которых служат бойцы из Тувы.