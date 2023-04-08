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В Белгородской области при взрыве снаряда времен ВОВ пострадали подростки
В Белгородской области при взрыве снаряда времен ВОВ пострадали подростки - РИА Новости, 08.04.2023
В Белгородской области при взрыве снаряда времен ВОВ пострадали подростки
Двое подростков получили ранения в Белгородской области из-за неправильного обращения с найденным снарядом времен Великой Отечественной войны, сообщил... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T19:18
2023-04-08T19:18
2023-04-08T19:18
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
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БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Двое подростков получили ранения в Белгородской области из-за неправильного обращения с найденным снарядом времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В село Покрово-Михайловка двое 17-летних подростков убирали мусор на огороде, нашли ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны. Решили его разобрать, а точнее, распилить, в результате чего произошел взрыв. У одного из парней легкая контузия, второму повезло меньше – он получил осколочные ранения обоих ног и левой руки", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава области уточнил, что подростки доставлены в детскую областную больницу в Белгороде. Губернатор напомнил, что родители должны уделять особое внимание детям. "Из-за детского любопытства с ребенком может произойти беда! Поэтому еще раз повторите детям: нельзя брать в руки опасные предметы, а тем более разбирать их самостоятельно!" - добавил он.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород
В Белгородской области при взрыве снаряда времен ВОВ пострадали подростки
Белгородский губернатор Гладков: при взрыве снаряда времен ВОВ пострадали двое подростков