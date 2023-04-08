https://ria.ru/20230408/sevastopol-1863999859.html
Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе - РИА Новости, 08.04.2023
Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Профилактические работы в рамках противоподводной диверсионной обороны проводятся в Севастополе, с этим связаны громкие звуки в центре города, сообщил... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T19:47
2023-04-08T19:47
2023-04-08T19:47
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Профилактические работы в рамках противоподводной диверсионной обороны проводятся в Севастополе, с этим связаны громкие звуки в центре города, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В субботу Развожаев предупреждал жителей города об учебных стрельбах, проходящих на входе в Севастопольскую бухту. "Громкие звуки в центре города - это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводная диверсионная оборона – ред.)", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230408/strelby-1863959379.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Губернатор Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с противодиверсионными учениями