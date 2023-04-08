https://ria.ru/20230408/sevastopol-1863999859.html

Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе - РИА Новости, 08.04.2023

Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Профилактические работы в рамках противоподводной диверсионной обороны проводятся в Севастополе, с этим связаны громкие звуки в центре города, сообщил... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T19:47

2023-04-08T19:47

2023-04-08T19:47

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Профилактические работы в рамках противоподводной диверсионной обороны проводятся в Севастополе, с этим связаны громкие звуки в центре города, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В субботу Развожаев предупреждал жителей города об учебных стрельбах, проходящих на входе в Севастопольскую бухту. "Громкие звуки в центре города - это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводная диверсионная оборона – ред.)", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230408/strelby-1863959379.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, михаил развожаев, безопасность