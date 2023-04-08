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Российский разведчик рассказал о корректировке огня на Кременском участке - РИА Новости, 08.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/razvedka-1864003394.html
Российский разведчик рассказал о корректировке огня на Кременском участке
Российский разведчик рассказал о корректировке огня на Кременском участке - РИА Новости, 08.04.2023
Российский разведчик рассказал о корректировке огня на Кременском участке
Бойцы Центрального военного округа ВС РФ и группировки "Отважные" корректируют при помощи беспилотников огонь на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T20:27
2023-04-08T20:27
специальная военная операция на украине
донбасс
кременная
вооруженные силы рф
тос-1а "солнцепек"
безопасность
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ЛУГАНСК, 8 апр – РИА Новости. Бойцы Центрального военного округа ВС РФ и группировки "Отважные" корректируют при помощи беспилотников огонь на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости российский боец с позывным "Бекас". "Артиллерия у нас разная, начиная от 82-х минометов (калибра 82 миллиметра – ред.). Есть и установки "ТОС" (ТОС-1А "Солнцепек" — одна из самых мощных тяжелых огнеметных систем в мире – ред.) у нас. Артиллеристы всегда рады с нами работать", - сказал боец. Он пояснил, что при помощи беспилотников разведчики обнаруживают различные цели, которые потом, в зависимости от сложности задачи, уничтожаются тем или иным арторудием. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863999251.html
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донбасс, кременная, вооруженные силы рф, тос-1а "солнцепек", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Кременная, Вооруженные силы РФ, ТОС-1А "Солнцепек", Безопасность
Российский разведчик рассказал о корректировке огня на Кременском участке

"От минометов до ТОС": разведчик рассказал о ситуации на Кременском участке фронта

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 апр – РИА Новости. Бойцы Центрального военного округа ВС РФ и группировки "Отважные" корректируют при помощи беспилотников огонь на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости российский боец с позывным "Бекас".
"Артиллерия у нас разная, начиная от 82-х минометов (калибра 82 миллиметра – ред.). Есть и установки "ТОС" (ТОС-1А "Солнцепек" — одна из самых мощных тяжелых огнеметных систем в мире – ред.) у нас. Артиллеристы всегда рады с нами работать", - сказал боец.
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Российские военные захватили опорный пункт на Кременском участке фронта
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Он пояснил, что при помощи беспилотников разведчики обнаруживают различные цели, которые потом, в зависимости от сложности задачи, уничтожаются тем или иным арторудием.
«
"Каждый день используем коптеры, в наше время без них никак. Обнаружили в один день колонну из 16 единиц техники, навели артиллерию, отработали, противник понес потери, на второй день – через тепловизор на коптере заметили замену личного состава на опорниках (опорных пунктах - ред.) до 30 человек. Соответственно на каждый опорник навели миномет 82-ой и при замене отработали", - рассказал российский боец.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассКременнаяВооруженные силы РФТОС-1А "Солнцепек"Безопасность
 
 
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