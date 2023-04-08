https://ria.ru/20230408/razvedka-1864003394.html

Российский разведчик рассказал о корректировке огня на Кременском участке

Российский разведчик рассказал о корректировке огня на Кременском участке - РИА Новости, 08.04.2023

Российский разведчик рассказал о корректировке огня на Кременском участке

Бойцы Центрального военного округа ВС РФ и группировки "Отважные" корректируют при помощи беспилотников огонь на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T20:27

2023-04-08T20:27

2023-04-08T20:27

специальная военная операция на украине

донбасс

кременная

вооруженные силы рф

тос-1а "солнцепек"

безопасность

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ЛУГАНСК, 8 апр – РИА Новости. Бойцы Центрального военного округа ВС РФ и группировки "Отважные" корректируют при помощи беспилотников огонь на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости российский боец с позывным "Бекас". "Артиллерия у нас разная, начиная от 82-х минометов (калибра 82 миллиметра – ред.). Есть и установки "ТОС" (ТОС-1А "Солнцепек" — одна из самых мощных тяжелых огнеметных систем в мире – ред.) у нас. Артиллеристы всегда рады с нами работать", - сказал боец. Он пояснил, что при помощи беспилотников разведчики обнаруживают различные цели, которые потом, в зависимости от сложности задачи, уничтожаются тем или иным арторудием. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863999251.html

https://ria.ru/20230408/vsu-1863976951.html

донбасс

кременная

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, кременная, вооруженные силы рф, тос-1а "солнцепек", безопасность