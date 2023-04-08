Российский разведчик рассказал о корректировке огня на Кременском участке
"От минометов до ТОС": разведчик рассказал о ситуации на Кременском участке фронта
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 апр – РИА Новости. Бойцы Центрального военного округа ВС РФ и группировки "Отважные" корректируют при помощи беспилотников огонь на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости российский боец с позывным "Бекас".
"Артиллерия у нас разная, начиная от 82-х минометов (калибра 82 миллиметра – ред.). Есть и установки "ТОС" (ТОС-1А "Солнцепек" — одна из самых мощных тяжелых огнеметных систем в мире – ред.) у нас. Артиллеристы всегда рады с нами работать", - сказал боец.
Он пояснил, что при помощи беспилотников разведчики обнаруживают различные цели, которые потом, в зависимости от сложности задачи, уничтожаются тем или иным арторудием.
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"Каждый день используем коптеры, в наше время без них никак. Обнаружили в один день колонну из 16 единиц техники, навели артиллерию, отработали, противник понес потери, на второй день – через тепловизор на коптере заметили замену личного состава на опорниках (опорных пунктах - ред.) до 30 человек. Соответственно на каждый опорник навели миномет 82-ой и при замене отработали", - рассказал российский боец.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.