https://ria.ru/20230408/ranenye-1863982273.html

Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до семи

Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до семи - РИА Новости, 08.04.2023

Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до семи

Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до семи, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T17:16

2023-04-08T17:16

2023-04-08T17:16

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до семи, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела ранение получила женщина 1986 года рождения. За сегодняшний день в Ясиноватой ранения получили семь мирных жителей", - написал Шевченко в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщило о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО. Мэр города Дмитрий Шевченко добавил, что в результате обстрелов пострадали шесть мирных жителей. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины