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Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до семи
Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до семи - РИА Новости, 08.04.2023
Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до семи
Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до семи, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T17:16
2023-04-08T17:16
2023-04-08T17:16
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до семи, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела ранение получила женщина 1986 года рождения. За сегодняшний день в Ясиноватой ранения получили семь мирных жителей", - написал Шевченко в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщило о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО. Мэр города Дмитрий Шевченко добавил, что в результате обстрелов пострадали шесть мирных жителей. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до семи
Мэр Ясиноватой Шевченко: число раненных при обстреле города ВСУ достигло семи