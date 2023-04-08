Рейтинг@Mail.ru
Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой увеличилось до шести - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 08.04.2023 (обновлено: 16:15 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/ranenye-1863976145.html
Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой увеличилось до шести
Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой увеличилось до шести - РИА Новости, 08.04.2023
Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой увеличилось до шести
Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск увеличилось до шести, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T16:14
2023-04-08T16:15
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c876578895e056d6fd200f03e74e740.jpg
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск увеличилось до шести, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу информировало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО. Мэр города Дмитрий Шевченко добавил, что в результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая ранение получили ещё мужчина 1947 года рождения и женщина 1957 года рождения", - написал Шевченко в своем телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0260a34999c43f5a5a62f190bb6065d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой увеличилось до шести

Мэр Ясиноватой Шевченко: число мирных жителей, раненных при обстреле ВСУ, достигло шести

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск увеличилось до шести, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу информировало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО. Мэр города Дмитрий Шевченко добавил, что в результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая ранение получили ещё мужчина 1947 года рождения и женщина 1957 года рождения", - написал Шевченко в своем телеграм-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала