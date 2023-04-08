https://ria.ru/20230408/ranenye-1863976145.html

Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой увеличилось до шести

Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой увеличилось до шести - РИА Новости, 08.04.2023

Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой увеличилось до шести

Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск увеличилось до шести, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T16:14

2023-04-08T16:14

2023-04-08T16:15

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск увеличилось до шести, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу информировало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО. Мэр города Дмитрий Шевченко добавил, что в результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая ранение получили ещё мужчина 1947 года рождения и женщина 1957 года рождения", - написал Шевченко в своем телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика