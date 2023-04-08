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Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой увеличилось до шести
Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой увеличилось до шести - РИА Новости, 08.04.2023
Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой увеличилось до шести
Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск увеличилось до шести, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T16:14
2023-04-08T16:14
2023-04-08T16:15
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск увеличилось до шести, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу информировало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО. Мэр города Дмитрий Шевченко добавил, что в результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая ранение получили ещё мужчина 1947 года рождения и женщина 1957 года рождения", - написал Шевченко в своем телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой увеличилось до шести
Мэр Ясиноватой Шевченко: число мирных жителей, раненных при обстреле ВСУ, достигло шести
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости.
Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск увеличилось до шести, сообщил
мэр города Дмитрий Шевченко.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу информировало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО. Мэр города Дмитрий Шевченко добавил, что в результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая ранение получили ещё мужчина 1947 года рождения и женщина 1957 года рождения", - написал Шевченко в своем телеграм-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.