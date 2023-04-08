https://ria.ru/20230408/raketa-1863946927.html

Обломки сбитой украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма

Обломки сбитой украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма - РИА Новости, 08.04.2023

Обломки сбитой украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма

Обломки сбитой ПВО украинской ракеты у Феодосии упали в одном из населённых пунктов Крыма, никто не пострадал, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T11:54

2023-04-08T11:54

2023-04-08T12:03

феодосия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Обломки сбитой ПВО украинской ракеты у Феодосии упали в одном из населённых пунктов Крыма, никто не пострадал, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ПВО сбила в районе Феодосии ракету, запущенную со стороны Украины."Обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населённых пунктов Крыма. Жертв и разрушений нет", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230407/pvo-1863765570.html

феодосия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

феодосия, происшествия