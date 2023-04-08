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Обломки сбитой украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма - РИА Новости, 08.04.2023
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11:54 08.04.2023 (обновлено: 12:03 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/raketa-1863946927.html
Обломки сбитой украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма
Обломки сбитой украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма - РИА Новости, 08.04.2023
Обломки сбитой украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма
Обломки сбитой ПВО украинской ракеты у Феодосии упали в одном из населённых пунктов Крыма, никто не пострадал, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:54
2023-04-08T12:03
феодосия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Обломки сбитой ПВО украинской ракеты у Феодосии упали в одном из населённых пунктов Крыма, никто не пострадал, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ПВО сбила в районе Феодосии ракету, запущенную со стороны Украины."Обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населённых пунктов Крыма. Жертв и разрушений нет", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230407/pvo-1863765570.html
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феодосия, происшествия
Феодосия, Происшествия
Обломки сбитой украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма

Обломки сбитой у Феодосии украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Обломки сбитой ПВО украинской ракеты у Феодосии упали в одном из населённых пунктов Крыма, никто не пострадал, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ПВО сбила в районе Феодосии ракету, запущенную со стороны Украины.
"Обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населённых пунктов Крыма. Жертв и разрушений нет", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
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