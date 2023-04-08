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Названы самые популярные горнолыжные курорты России - РИА Новости, 08.04.2023
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Туризм
 
07:30 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/puteshestviya-1863838006.html
Названы самые популярные горнолыжные курорты России
Названы самые популярные горнолыжные курорты России - РИА Новости, 08.04.2023
Названы самые популярные горнолыжные курорты России
Определены самые популярные в 2023 году горнолыжные курорты России, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T07:30
2023-04-08T07:30
туризм
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россия
отдых в россии
сочи
роза хутор
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Определены самые популярные в 2023 году горнолыжные курорты России, сообщает МТС Travel.Специалисты сервиса проанализировали турпоток на 15 наиболее популярных горнолыжных курортах страны. В исследовании учитывались путешественники, посетившие эти места с 1 декабря 2021 года по 25 марта 2022 года и с 1 декабря 2022 года по 25 марта 2023 года.Самыми популярными стали склоны Сочи. Туда отправились 40 процентов россиян, выезжающих покататься на лыжах и сноубордах за пределы своего региона.В пятерку наиболее востребованных мест также вошли "Архыз", "Шерегеш", "Абзаково" и "Эльбрус".Вместе с курортами горного кластера Сочи ("Красная Поляна", "Роза Хутор", "Газпром") пять комплексов приняли 80 процентов поклонников зимних видов спорта.Наибольший прирост турпотока за год показали курорты "Горный воздух" в Сахалинской области и "Абзаково" в Башкортостане. Число гостей из других регионов за год там выросло на 20 процентов.Каждый третий посетитель горнолыжных курортов — житель Москвы и области. Далее по активности следуют представители Новосибирской области и Краснодарского края — доля каждого достигла девяти процентов.Среди катающихся в своем регионе на первом месте оказалась Камчатка: 94 процента райдеров принял курорт "Красная сопка". На сахалинском "Горном воздухе" доля местных жителей составила 77 процентов, а в "Хвалыне" Саратовской области — 60 процентов. На курортах "Губаха" в Пермском крае и "Свияжские холмы" в Татарстане по 57 процентов отдыхающих были зарегистрированы в этих же регионах.
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туризм, новости - туризм, россия, отдых в россии, сочи, роза хутор, газпром, сахалинская область
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, отдых в России, Сочи, Роза Хутор, Газпром, Сахалинская область
Названы самые популярные горнолыжные курорты России

МТС Travel: горнолыжные курорты Сочи — самые популярные у поклонников зимних видов спорта

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкТуристы на склоне горно-туристического центра ПАО "Газпром" в Красной Поляне
Туристы на склоне горно-туристического центра ПАО Газпром в Красной Поляне - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Определены самые популярные в 2023 году горнолыжные курорты России, сообщает МТС Travel.
Специалисты сервиса проанализировали турпоток на 15 наиболее популярных горнолыжных курортах страны. В исследовании учитывались путешественники, посетившие эти места с 1 декабря 2021 года по 25 марта 2022 года и с 1 декабря 2022 года по 25 марта 2023 года.
Самыми популярными стали склоны Сочи. Туда отправились 40 процентов россиян, выезжающих покататься на лыжах и сноубордах за пределы своего региона.
В пятерку наиболее востребованных мест также вошли "Архыз", "Шерегеш", "Абзаково" и "Эльбрус".
Вместе с курортами горного кластера Сочи ("Красная Поляна", "Роза Хутор", "Газпром") пять комплексов приняли 80 процентов поклонников зимних видов спорта.
Наибольший прирост турпотока за год показали курорты "Горный воздух" в Сахалинской области и "Абзаково" в Башкортостане. Число гостей из других регионов за год там выросло на 20 процентов.
Каждый третий посетитель горнолыжных курортов — житель Москвы и области. Далее по активности следуют представители Новосибирской области и Краснодарского края — доля каждого достигла девяти процентов.
Среди катающихся в своем регионе на первом месте оказалась Камчатка: 94 процента райдеров принял курорт "Красная сопка". На сахалинском "Горном воздухе" доля местных жителей составила 77 процентов, а в "Хвалыне" Саратовской области — 60 процентов. На курортах "Губаха" в Пермском крае и "Свияжские холмы" в Татарстане по 57 процентов отдыхающих были зарегистрированы в этих же регионах.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияотдых в РоссииСочиРоза ХуторГазпромСахалинская область
 
 
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