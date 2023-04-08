Названы самые популярные горнолыжные курорты России
МТС Travel: горнолыжные курорты Сочи — самые популярные у поклонников зимних видов спорта
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкТуристы на склоне горно-туристического центра ПАО "Газпром" в Красной Поляне
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Определены самые популярные в 2023 году горнолыжные курорты России, сообщает МТС Travel.
Специалисты сервиса проанализировали турпоток на 15 наиболее популярных горнолыжных курортах страны. В исследовании учитывались путешественники, посетившие эти места с 1 декабря 2021 года по 25 марта 2022 года и с 1 декабря 2022 года по 25 марта 2023 года.
Самыми популярными стали склоны Сочи. Туда отправились 40 процентов россиян, выезжающих покататься на лыжах и сноубордах за пределы своего региона.
В пятерку наиболее востребованных мест также вошли "Архыз", "Шерегеш", "Абзаково" и "Эльбрус".
Вместе с курортами горного кластера Сочи ("Красная Поляна", "Роза Хутор", "Газпром") пять комплексов приняли 80 процентов поклонников зимних видов спорта.
Наибольший прирост турпотока за год показали курорты "Горный воздух" в Сахалинской области и "Абзаково" в Башкортостане. Число гостей из других регионов за год там выросло на 20 процентов.
Каждый третий посетитель горнолыжных курортов — житель Москвы и области. Далее по активности следуют представители Новосибирской области и Краснодарского края — доля каждого достигла девяти процентов.
Среди катающихся в своем регионе на первом месте оказалась Камчатка: 94 процента райдеров принял курорт "Красная сопка". На сахалинском "Горном воздухе" доля местных жителей составила 77 процентов, а в "Хвалыне" Саратовской области — 60 процентов. На курортах "Губаха" в Пермском крае и "Свияжские холмы" в Татарстане по 57 процентов отдыхающих были зарегистрированы в этих же регионах.