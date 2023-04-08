https://ria.ru/20230408/puteshestviya-1863838006.html

Названы самые популярные горнолыжные курорты России

Названы самые популярные горнолыжные курорты России - РИА Новости, 08.04.2023

Названы самые популярные горнолыжные курорты России

Определены самые популярные в 2023 году горнолыжные курорты России, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T07:30

2023-04-08T07:30

2023-04-08T07:30

туризм

туризм

новости - туризм

россия

отдых в россии

сочи

роза хутор

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151683/41/1516834119_0:368:2987:2048_1920x0_80_0_0_49a09a12ec028bd3147210d9863b6cc6.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Определены самые популярные в 2023 году горнолыжные курорты России, сообщает МТС Travel.Специалисты сервиса проанализировали турпоток на 15 наиболее популярных горнолыжных курортах страны. В исследовании учитывались путешественники, посетившие эти места с 1 декабря 2021 года по 25 марта 2022 года и с 1 декабря 2022 года по 25 марта 2023 года.Самыми популярными стали склоны Сочи. Туда отправились 40 процентов россиян, выезжающих покататься на лыжах и сноубордах за пределы своего региона.В пятерку наиболее востребованных мест также вошли "Архыз", "Шерегеш", "Абзаково" и "Эльбрус".Вместе с курортами горного кластера Сочи ("Красная Поляна", "Роза Хутор", "Газпром") пять комплексов приняли 80 процентов поклонников зимних видов спорта.Наибольший прирост турпотока за год показали курорты "Горный воздух" в Сахалинской области и "Абзаково" в Башкортостане. Число гостей из других регионов за год там выросло на 20 процентов.Каждый третий посетитель горнолыжных курортов — житель Москвы и области. Далее по активности следуют представители Новосибирской области и Краснодарского края — доля каждого достигла девяти процентов.Среди катающихся в своем регионе на первом месте оказалась Камчатка: 94 процента райдеров принял курорт "Красная сопка". На сахалинском "Горном воздухе" доля местных жителей составила 77 процентов, а в "Хвалыне" Саратовской области — 60 процентов. На курортах "Губаха" в Пермском крае и "Свияжские холмы" в Татарстане по 57 процентов отдыхающих были зарегистрированы в этих же регионах.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

россия

сочи

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, отдых в россии, сочи, роза хутор, газпром, сахалинская область