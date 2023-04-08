https://ria.ru/20230408/provokatsiya-1863903064.html

В гумштабе заявили о подготовке офисом Зеленского провокации против России

В гумштабе заявили о подготовке офисом Зеленского провокации против России - РИА Новости, 08.04.2023

В гумштабе заявили о подготовке офисом Зеленского провокации против России

Киев собирается провести в Сумской области провокацию и обвинить Россию в применении отравляющих веществ, сообщили в Межведомственном координационном штабе... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T00:11

2023-04-08T00:11

2023-04-08T02:51

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Киев собирается провести в Сумской области провокацию и обвинить Россию в применении отравляющих веществ, сообщили в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.В населенном пункте Ахтырка в Сумской области, по данным штаба, подготовлен якобы участок "передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с российскими войсками".На эти псевдопозиции планируется привезти из моргов тела погибших украинских военных. Их хотят выдать за жертвы огневого поражения "российскими" артиллерийскими боеприпасами, снаряженными "отравляющими веществами".Киевский режим собирается обработать участок местности и останки отравляющим веществом, чтобы приглашенные западные эксперты могли задокументировать "факт" применения российскими военными химоружия.Украинским спецслужбам, по данным гумштаба, поручили подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению "химического оружия".Целью акции в штабе назвали отвлечение внимания международной общественности от опубликованных ООН фактов многочисленных военных преступлений, совершенных украинскими военными и боевиками-националистами.Таким образом киевский режим намерен развернуть на Западе новую медиакампанию с целью дискредитации России, в том числе инициировать заседание Совбеза ООН, чтобы выдвинуть против Москвы соответствующие обвинения, добавили в координационном штабе.

https://ria.ru/20230322/snigirevka-1859656574.html

https://ria.ru/20230407/provokatsii-1863782070.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, оон, киев, в мире