https://ria.ru/20230408/provokatsiya-1863903064.html
В гумштабе заявили о подготовке офисом Зеленского провокации против России
В гумштабе заявили о подготовке офисом Зеленского провокации против России - РИА Новости, 08.04.2023
В гумштабе заявили о подготовке офисом Зеленского провокации против России
Киев собирается провести в Сумской области провокацию и обвинить Россию в применении отравляющих веществ, сообщили в Межведомственном координационном штабе... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T00:11
2023-04-08T00:11
2023-04-08T02:51
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Киев собирается провести в Сумской области провокацию и обвинить Россию в применении отравляющих веществ, сообщили в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.В населенном пункте Ахтырка в Сумской области, по данным штаба, подготовлен якобы участок "передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с российскими войсками".На эти псевдопозиции планируется привезти из моргов тела погибших украинских военных. Их хотят выдать за жертвы огневого поражения "российскими" артиллерийскими боеприпасами, снаряженными "отравляющими веществами".Киевский режим собирается обработать участок местности и останки отравляющим веществом, чтобы приглашенные западные эксперты могли задокументировать "факт" применения российскими военными химоружия.Украинским спецслужбам, по данным гумштаба, поручили подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению "химического оружия".Целью акции в штабе назвали отвлечение внимания международной общественности от опубликованных ООН фактов многочисленных военных преступлений, совершенных украинскими военными и боевиками-националистами.Таким образом киевский режим намерен развернуть на Западе новую медиакампанию с целью дискредитации России, в том числе инициировать заседание Совбеза ООН, чтобы выдвинуть против Москвы соответствующие обвинения, добавили в координационном штабе.
https://ria.ru/20230322/snigirevka-1859656574.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, оон, киев, в мире
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ООН, Киев, В мире
В гумштабе заявили о подготовке офисом Зеленского провокации против России
Минобороны: офис Зеленского готовит провокацию для дискредитации России на мировой арене
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Киев собирается провести в Сумской области провокацию и обвинить Россию в применении отравляющих веществ, сообщили в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.
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"По имеющимся данным, подтвержденным из нескольких независимых источников, под руководством офиса президента Украины осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию Российской Федерации на международной арене", - говорится в заявлении штаба.
В населенном пункте Ахтырка в Сумской области, по данным штаба, подготовлен якобы участок "передового рубежа обороны ВСУ
на линии боевого соприкосновения с российскими войсками".
На эти псевдопозиции планируется привезти из моргов тела погибших украинских военных. Их хотят выдать за жертвы огневого поражения "российскими" артиллерийскими боеприпасами, снаряженными "отравляющими веществами".
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Киевский режим собирается обработать участок местности и останки отравляющим веществом, чтобы приглашенные западные эксперты могли задокументировать "факт" применения российскими военными химоружия.
Украинским спецслужбам, по данным гумштаба, поручили подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению "химического оружия".
Целью акции в штабе назвали отвлечение внимания международной общественности от опубликованных ООН
фактов многочисленных военных преступлений, совершенных украинскими военными и боевиками-националистами.
Таким образом киевский режим намерен развернуть на Западе новую медиакампанию с целью дискредитации России, в том числе инициировать заседание Совбеза ООН, чтобы выдвинуть против Москвы соответствующие обвинения, добавили в координационном штабе.
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