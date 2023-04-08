https://ria.ru/20230408/promyvka-1863962451.html

В Москве промоют фасады и цоколи зданий на Садовом кольце

В Москве промоют фасады и цоколи зданий на Садовом кольце - РИА Новости, 08.04.2023

В Москве промоют фасады и цоколи зданий на Садовом кольце

Специалисты комплекса городского хозяйства в субботу проводят масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий на Садовом кольце в столице, всего очистят... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T14:10

2023-04-08T14:10

2023-04-08T14:10

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в субботу проводят масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий на Садовом кольце в столице, всего очистят около 100 фасадов зданий, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству в столице запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов на внешней стороне Садового кольца - Новинском, Зубовском и Смоленском бульварах, улицах Земляной Вал, Новый Арбат, Садовая-Сухаревская, Большая Садовая и Садовая-Черногрязская", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени загрязненности. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, - частично. "В общей сложности сегодня промоем фасады и цоколи 96 зданий, в работах задействованы 80 автовышек и 39 промышленных альпинистов. На особо загрязненных участках применяем специальные моющие средства. Образовавшуюся пену оставляют на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после чего поверхности промывают водой. Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем - около двух часов", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года. До конца апреля работы будут вестись ежедневно при условии благоприятной погоды.

https://ria.ru/20230408/moskva-1863961567.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, петр бирюков