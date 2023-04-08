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Иванова возглавила департамент регионального развития правительства России - РИА Новости, 08.04.2023
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10:31 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/pravitelstvo-1863935031.html
Иванова возглавила департамент регионального развития правительства России
Иванова возглавила департамент регионального развития правительства России - РИА Новости, 08.04.2023
Иванова возглавила департамент регионального развития правительства России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Светлану Иванову директором департамента регионального развития правительства, соответствующее распоряжение было РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T10:31
2023-04-08T10:31
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Светлану Иванову директором департамента регионального развития правительства, соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства. "Директором департамента регионального развития правительства России стала Светлана Иванова. Распоряжение о её назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в распоряжении. Отмечается, что ранее Светлана Иванова занимала должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
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политика, россия, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Иванова возглавила департамент регионального развития правительства России

Мишустин назначил Иванову директором регионального развития правительства России

© Минстрой РоссииСветлана Иванова
Светлана Иванова
© Минстрой России
Светлана Иванова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Светлану Иванову директором департамента регионального развития правительства, соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства.
"Директором департамента регионального развития правительства России стала Светлана Иванова. Распоряжение о её назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в распоряжении.
Отмечается, что ранее Светлана Иванова занимала должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
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