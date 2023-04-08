https://ria.ru/20230408/pravitelstvo-1863935031.html

Иванова возглавила департамент регионального развития правительства России

Иванова возглавила департамент регионального развития правительства России - РИА Новости, 08.04.2023

Иванова возглавила департамент регионального развития правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Светлану Иванову директором департамента регионального развития правительства, соответствующее распоряжение было РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T10:31

2023-04-08T10:31

2023-04-08T10:31

политика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Светлану Иванову директором департамента регионального развития правительства, соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства. "Директором департамента регионального развития правительства России стала Светлана Иванова. Распоряжение о её назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в распоряжении. Отмечается, что ранее Светлана Иванова занимала должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

https://ria.ru/20230406/pravitelstvo-1863462765.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, михаил мишустин