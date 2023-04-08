https://ria.ru/20230408/pravitelstvo-1863935031.html
Иванова возглавила департамент регионального развития правительства России
Иванова возглавила департамент регионального развития правительства России - РИА Новости, 08.04.2023
Иванова возглавила департамент регионального развития правительства России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Светлану Иванову директором департамента регионального развития правительства, соответствующее распоряжение было РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T10:31
2023-04-08T10:31
2023-04-08T10:31
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Светлану Иванову директором департамента регионального развития правительства, соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства. "Директором департамента регионального развития правительства России стала Светлана Иванова. Распоряжение о её назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в распоряжении. Отмечается, что ранее Светлана Иванова занимала должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
https://ria.ru/20230406/pravitelstvo-1863462765.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Иванова возглавила департамент регионального развития правительства России
Мишустин назначил Иванову директором регионального развития правительства России