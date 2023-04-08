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При пожаре в сельском доме в Бурятии погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 08.04.2023
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16:33 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/pozhar-1863979129.html
При пожаре в сельском доме в Бурятии погибли женщина и ребенок
При пожаре в сельском доме в Бурятии погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 08.04.2023
При пожаре в сельском доме в Бурятии погибли женщина и ребенок
Следователи выясняют причины гибели ребенка и его матери в доме в селе Кудара Кабанского района республики Бурятия, сообщается в телеграм-канале регионального... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T16:33
2023-04-08T16:33
происшествия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 8 апр – РИА Новости. Следователи выясняют причины гибели ребенка и его матери в доме в селе Кудара Кабанского района республики Бурятия, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. "8 апреля 2023 года днем в одном из домов в селе Кудара были обнаружены тела 39-летней женщины и ее полуторагодовалого ребенка. Следственным отделом по Кабанскому району СУСК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. По предварительным данным, семья недавно приобрела дом, в котором из-за трещин дымила печь. Ремонт молодые родители собирались сделать в ближайшее время. Однако в субботу родственники, обеспокоенные их отсутствием, обнаружили семью лежащими на диване в доме: мать и ребенок не подавали признаков жизни, мужчину удалось привести в чувство. Он госпитализирован и сейчас получает необходимую врачебную помощь. Обстоятельства гибели людей выясняются. Следствием назначены судебно-медицинские исследования.
https://ria.ru/20230408/khokkeisty-1863976264.html
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происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
При пожаре в сельском доме в Бурятии погибли женщина и ребенок

При пожаре в сельском доме в Бурятии погибли женщина и полуторагодовалый ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УЛАН-УДЭ, 8 апр – РИА Новости. Следователи выясняют причины гибели ребенка и его матери в доме в селе Кудара Кабанского района республики Бурятия, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.
"8 апреля 2023 года днем в одном из домов в селе Кудара были обнаружены тела 39-летней женщины и ее полуторагодовалого ребенка. Следственным отделом по Кабанскому району СУСК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, семья недавно приобрела дом, в котором из-за трещин дымила печь. Ремонт молодые родители собирались сделать в ближайшее время. Однако в субботу родственники, обеспокоенные их отсутствием, обнаружили семью лежащими на диване в доме: мать и ребенок не подавали признаков жизни, мужчину удалось привести в чувство. Он госпитализирован и сейчас получает необходимую врачебную помощь.
Обстоятельства гибели людей выясняются. Следствием назначены судебно-медицинские исследования.
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