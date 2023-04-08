https://ria.ru/20230408/pozhar-1863933610.html

Пожар на складе шин в Батайске потушили

Пожар на складе шин в Батайске потушили - РИА Новости, 08.04.2023

Пожар на складе шин в Батайске потушили

Пожарные полностью потушили возгорание на складе шин в Батайске Ростовской области, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС России. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T10:19

2023-04-08T10:19

2023-04-08T10:19

происшествия

ростовская область

россия

батайск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание на складе шин в Батайске Ростовской области, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС России. Склад шин на улице Производственная, 6 в Батайске загорелся в пятницу днем на площади 200 квадратных метров. К вечеру его удалось локализовать. "В 06.50 мск субботы пожар полностью ликвидирован", - сказал представитель ведомства. Никто не пострадал. В тушении были задействованы 26 человек и восемь единиц техники.

https://ria.ru/20230407/pozhar-1863654537.html

ростовская область

россия

батайск

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, россия, батайск