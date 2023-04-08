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Пожар на складе шин в Батайске потушили - РИА Новости, 08.04.2023
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10:19 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/pozhar-1863933610.html
Пожар на складе шин в Батайске потушили
Пожар на складе шин в Батайске потушили - РИА Новости, 08.04.2023
Пожар на складе шин в Батайске потушили
Пожарные полностью потушили возгорание на складе шин в Батайске Ростовской области, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС России. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T10:19
2023-04-08T10:19
происшествия
ростовская область
россия
батайск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание на складе шин в Батайске Ростовской области, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС России. Склад шин на улице Производственная, 6 в Батайске загорелся в пятницу днем на площади 200 квадратных метров. К вечеру его удалось локализовать. "В 06.50 мск субботы пожар полностью ликвидирован", - сказал представитель ведомства. Никто не пострадал. В тушении были задействованы 26 человек и восемь единиц техники.
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ростовская область
россия
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происшествия, ростовская область, россия, батайск
Происшествия, Ростовская область, Россия, Батайск
Пожар на складе шин в Батайске потушили

ГУМЧС: пожар на складе шин в Батайске в Ростовской области потушили

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание на складе шин в Батайске Ростовской области, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС России.
Склад шин на улице Производственная, 6 в Батайске загорелся в пятницу днем на площади 200 квадратных метров. К вечеру его удалось локализовать.
"В 06.50 мск субботы пожар полностью ликвидирован", - сказал представитель ведомства.
Никто не пострадал. В тушении были задействованы 26 человек и восемь единиц техники.
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