https://ria.ru/20230408/pozhar-1863914918.html

В Оренбургской области ликвидировали горение на складе с семечками

В Оренбургской области ликвидировали горение на складе с семечками - РИА Новости, 08.04.2023

В Оренбургской области ликвидировали горение на складе с семечками

Открытое горение на складе в Оренбургской области ликвидировано, сообщается в телеграм-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T06:03

2023-04-08T06:03

2023-04-08T06:03

оренбургская область

бузулук

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Открытое горение на складе в Оренбургской области ликвидировано, сообщается в телеграм-канале ГУМЧС по региону. Ранее сообщалось о пожаре на складе с семечками в оренбургском Бузулуке, площадь возгорания составляла 2 тысячи квадратных метров. "На пожаре в Бузулуке ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении. Как уточняется, в настоящий момент продолжается проливка участков, затронутых огнём. Спасатели будут находиться на месте пожара до полной ликвидации.

https://ria.ru/20230407/pozhar-1863668168.html

оренбургская область

бузулук

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оренбургская область, бузулук, происшествия