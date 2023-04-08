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В Оренбургской области ликвидировали горение на складе с семечками
В Оренбургской области ликвидировали горение на складе с семечками - РИА Новости, 08.04.2023
В Оренбургской области ликвидировали горение на складе с семечками
Открытое горение на складе в Оренбургской области ликвидировано, сообщается в телеграм-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T06:03
2023-04-08T06:03
2023-04-08T06:03
оренбургская область
бузулук
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Открытое горение на складе в Оренбургской области ликвидировано, сообщается в телеграм-канале ГУМЧС по региону. Ранее сообщалось о пожаре на складе с семечками в оренбургском Бузулуке, площадь возгорания составляла 2 тысячи квадратных метров. "На пожаре в Бузулуке ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении. Как уточняется, в настоящий момент продолжается проливка участков, затронутых огнём. Спасатели будут находиться на месте пожара до полной ликвидации.
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оренбургская область
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оренбургская область, бузулук, происшествия
Оренбургская область, Бузулук, Происшествия
В Оренбургской области ликвидировали горение на складе с семечками
В Оренбургской области ликвидировали открытое горение на складе с семечками