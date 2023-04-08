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ВС России уничтожили около 110 украинских военных на двух направлениях

ВС России уничтожили около 110 украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 08.04.2023

ВС России уничтожили около 110 украинских военных на двух направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T13:50

2023-04-08T13:50

2023-04-08T13:55

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

луганская народная республика

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Синьковка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - уточнили в министерстве.

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика