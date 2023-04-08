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ВС России уничтожили около 110 украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 08.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 08.04.2023 (обновлено: 13:55 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/poteri-1863959822.html
ВС России уничтожили около 110 украинских военных на двух направлениях
ВС России уничтожили около 110 украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 08.04.2023
ВС России уничтожили около 110 украинских военных на двух направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T13:50
2023-04-08T13:55
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Синьковка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - уточнили в министерстве.
луганская народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика
ВС России уничтожили около 110 украинских военных на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли около 110 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Синьковка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - уточнили в министерстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЛуганская Народная Республика
 
 
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