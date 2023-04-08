https://ria.ru/20230408/postradavshie-1864012600.html

Число пострадавших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ выросло до 14

Число пострадавших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ выросло до 14 - РИА Новости, 08.04.2023

Число пострадавших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ выросло до 14

Число пострадавших за день при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск выросло до 14 человек, заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T22:41

2023-04-08T22:41

2023-04-08T22:49

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Число пострадавших за день при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск выросло до 14 человек, заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко.Шевченко также назвал сегодняшний день черным в истории Ясиноватой.Ранее глава администрации сообщил о том, что в результате обстрелов города погиб один человек. Он также призвал жителей Ясиноватой не выходить на улицу и оставаться в укрытии.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863693504.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина