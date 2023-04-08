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Число пострадавших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ выросло до 14 - РИА Новости, 08.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:41 08.04.2023 (обновлено: 22:49 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/postradavshie-1864012600.html
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ выросло до 14
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ выросло до 14 - РИА Новости, 08.04.2023
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ выросло до 14
Число пострадавших за день при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск выросло до 14 человек, заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T22:41
2023-04-08T22:49
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Число пострадавших за день при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск выросло до 14 человек, заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко.Шевченко также назвал сегодняшний день черным в истории Ясиноватой.Ранее глава администрации сообщил о том, что в результате обстрелов города погиб один человек. Он также призвал жителей Ясиноватой не выходить на улицу и оставаться в укрытии.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863693504.html
ясиноватая
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ выросло до 14

Глава администрации Ясиноватой Шевченко: число пострадавших при обстреле ВСУ выросло до 14

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Число пострадавших за день при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск выросло до 14 человек, заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко.
«
"Еще 5 человек получили ранения. Всего за текущий день получили ранения 14 человек, один человек погиб", - говорится в сообщении главы города в телеграм-канале.
Шевченко также назвал сегодняшний день черным в истории Ясиноватой.
Ранее глава администрации сообщил о том, что в результате обстрелов города погиб один человек. Он также призвал жителей Ясиноватой не выходить на улицу и оставаться в укрытии.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.04.2023
Вчера, 15:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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