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Число пострадавших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ выросло до 14
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ выросло до 14 - РИА Новости, 08.04.2023
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ выросло до 14
Число пострадавших за день при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск выросло до 14 человек, заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T22:41
2023-04-08T22:41
2023-04-08T22:49
специальная военная операция на украине
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ясиноватая
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украина
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Число пострадавших за день при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск выросло до 14 человек, заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко.Шевченко также назвал сегодняшний день черным в истории Ясиноватой.Ранее глава администрации сообщил о том, что в результате обстрелов города погиб один человек. Он также призвал жителей Ясиноватой не выходить на улицу и оставаться в укрытии.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863693504.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ выросло до 14
Глава администрации Ясиноватой Шевченко: число пострадавших при обстреле ВСУ выросло до 14