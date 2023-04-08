https://ria.ru/20230408/pogoda-1863928467.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 08.04.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 14 градусов ожидают в субботу жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T09:53
2023-04-08T09:53
2023-04-08T09:53
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 14 градусов ожидают в субботу жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня переменная облачность, без осадков… Температура воздуха плюс 12-14 градусов в Москве, 10-15 градусов выше нуля в районах Московской области", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230408/vilfand-1863910867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
В Москве в субботу ожидаются переменная облачность и до 14 градусов тепла