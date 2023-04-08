https://ria.ru/20230408/pogoda-1863928467.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 08.04.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Переменная облачность, без осадков и до плюс 14 градусов ожидают в субботу жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T09:53

2023-04-08T09:53

2023-04-08T09:53

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 14 градусов ожидают в субботу жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня переменная облачность, без осадков… Температура воздуха плюс 12-14 градусов в Москве, 10-15 градусов выше нуля в районах Московской области", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230408/vilfand-1863910867.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, михаил леус