https://ria.ru/20230408/patriarkh-1863993463.html

Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 08.04.2023

Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя накануне праздника Входа Господня в Иерусалим, или Вербного воскресенья,... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T18:56

2023-04-08T18:56

2023-04-08T18:56

религия

иерусалим

иисус христос

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783964204_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_40fbdb3b55122604da38b5d74c8ba1c9.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя накануне праздника Входа Господня в Иерусалим, или Вербного воскресенья, передает корреспондент РИА Новости. Патриарх в субботу совершил в храме Христа Спасителя всенощное бдение. В храме, передает корреспондент РИА Новости, собрались сотни людей. Незадолго до распятия Иисус Христос прибыл в Иерусалим, люди встретили его как царя и спасителя, который, как они ожидали, принесет этой стране независимость, и устлали дорогу, по которой проезжал Иисус Христос, пальмовыми ветвями и одеждами. В напоминание об этих событиях верующие приносят в храм ветви вербы, поскольку пальмы не распространены в наших широтах. Отсюда и второе название праздника – Вербное воскресенье. Всего через несколько дней после этих событий в Иерусалиме разочарованная толпа, подогреваемая иудейскими священниками, приговорит Иисуса Христа к казни.

https://ria.ru/20230406/prazdnik-1863575883.html

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иерусалим, иисус христос, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия