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Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 08.04.2023
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Религия
 
18:56 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/patriarkh-1863993463.html
Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 08.04.2023
Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя накануне праздника Входа Господня в Иерусалим, или Вербного воскресенья,... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T18:56
2023-04-08T18:56
религия
иерусалим
иисус христос
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя накануне праздника Входа Господня в Иерусалим, или Вербного воскресенья, передает корреспондент РИА Новости. Патриарх в субботу совершил в храме Христа Спасителя всенощное бдение. В храме, передает корреспондент РИА Новости, собрались сотни людей. Незадолго до распятия Иисус Христос прибыл в Иерусалим, люди встретили его как царя и спасителя, который, как они ожидали, принесет этой стране независимость, и устлали дорогу, по которой проезжал Иисус Христос, пальмовыми ветвями и одеждами. В напоминание об этих событиях верующие приносят в храм ветви вербы, поскольку пальмы не распространены в наших широтах. Отсюда и второе название праздника – Вербное воскресенье. Всего через несколько дней после этих событий в Иерусалиме разочарованная толпа, подогреваемая иудейскими священниками, приговорит Иисуса Христа к казни.
https://ria.ru/20230406/prazdnik-1863575883.html
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иерусалим, иисус христос, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия
Религия, Иерусалим, Иисус Христос, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия
Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл освятил ветви вербы накануне праздника Входа Господня в Иерусалим

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВербное воскресенье
Вербное воскресенье - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вербное воскресенье. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя накануне праздника Входа Господня в Иерусалим, или Вербного воскресенья, передает корреспондент РИА Новости.
Патриарх в субботу совершил в храме Христа Спасителя всенощное бдение. В храме, передает корреспондент РИА Новости, собрались сотни людей.
Незадолго до распятия Иисус Христос прибыл в Иерусалим, люди встретили его как царя и спасителя, который, как они ожидали, принесет этой стране независимость, и устлали дорогу, по которой проезжал Иисус Христос, пальмовыми ветвями и одеждами. В напоминание об этих событиях верующие приносят в храм ветви вербы, поскольку пальмы не распространены в наших широтах. Отсюда и второе название праздника – Вербное воскресенье. Всего через несколько дней после этих событий в Иерусалиме разочарованная толпа, подогреваемая иудейскими священниками, приговорит Иисуса Христа к казни.
Вербное воскресенье - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Вербное воскресенье в 2023 году: дата, суть и традиции праздника
6 апреля, 19:38
 
РелигияИерусалимИисус ХристосПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Религия
 
 
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